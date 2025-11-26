Este es el 'pueblecito' más al norte de Aragón: tiene 400 habitantes y es ideal para una escapada en Navidad

National Geographic lo define como "un auténtico museo al aire libre" y, viendo sus imágenes, razón no les falta. El Pirineo está plagado de rincones especiales que destacan por su belleza, y este municipio de 413 habitantes (según su último censo) encabeza todas las listas.

Cuando pensamos en pueblos del Pirineo, es fácil que se nos vengan a la cabeza nombres tan míticos como Aínsa, Torla o Broto. Son lugares que han dejado huella en el imaginario de cualquiera que haya recorrido estas montañas.

Y, como no, Ansó no puede faltar en esta lista, aunque sus méritos van mucho más allá de su innegable belleza, ya que pocos sabrán que Ansó es el pueblo más septentrional de Aragón. Una peculiaridad que trató en su día el programa de Aragón TV 'Unidad Móvil'.

Ubicación en un entorno privilegiado

Ya no sólo está ubicado en la frontera norte aragonesa, siendo la puerta de los Valles Occidentales, sino que también está en plena frontera navarra.

Sin embargo, lejos de tener una mala relación con estas regiones, los ansotanos están prácticamente 'hermanados' con los navarros del Valle del Roncal y con los franceses de los pueblos del sur, con quienes comparten carácter y tradición. Teniendo más relación cultural incluso que con localidades aragonesas próximas como Hecho o Jaca.

En tiempos, este municipio llegó a contar con una población superior a los 2.000 habitantes, pero hoy apenas quedan unos 400 empadronados y la cifra continua disminuyendo. Pese a ello, se conserva el ansotano, una lengua propia con influencias del euskera, reflejo de siglos de contacto entre valles.

Ansó y Fago, su vecino cercano, siguen manteniendo una identidad montañesa muy marcada que trasciende fronteras políticas.

Qué ver y qué hacer en Ansó

Visitar este municipio durante el invierno puede ser uno de los mejores planes para este puente de diciembre, sobre todo si está nevado, convirtiendo la localidad en una auténtica postal navideña.

Su casco urbano es un auténtico entramado de calles pequeñas y estrechas que invitan a perderse entre casas de piedra oscura y madera, las cuales conservan el más puro estilo pirenaico.

Entre las reliquias más destacadas de la localidad destaca su Torreta, reflejo del pasado que se alza imponente en el casco urbano y que guarda leyendas y misterios provenientes de la Edad Media. La leyenda cuenta que allí estuvo encerrada doña Blanca de Navarra.

Asimismo, bien merecen una visita la Ermita de la Virgen de Puyeta y la Iglesia de San Pedro, de estilo románico y siendo las principales reliquias religiosas de la localidad. No se debe dejar pasar la plaza de Domingo Miral, ideal para coger algún folleto sobre las rutas y actividades de la zona, así como recorrer la calle Arrigo, que une la Plaza de la Fuente con la Iglesia de San Pedro, ideal para ver de cerca la arquitectura típica del pueblo.

Dada su ubicación, muy cercana a los valles de Hecho y Ansó, este municipio es un punto de partida ideal para los amantes del senderismo y de la montaña.