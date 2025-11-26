Es cero turístico, pero se come de maravilla en este pueblo de 38 habitantes: "Experiencia de 10 y comida de lujo"

Excepto playa, Aragón cuenta con todos los atractivos turísticos: montaña, museos, arquitectura, historia, pueblos rurales... Sin embargo, este pequeño pueblo oscense no cuenta con nada de eso, pero la gente se desvía para ir.

Lo que muchos aprecian de este pueblo es su gastronomía, en concreto su restaurante estrella Michelin. Y hay que reconocer que el entorno es privilegiado, el Valle del Alto Gállego es precioso.

Sardas, con tan solo unos 38 habitantes está ahora en boca de todos (ojalá literalmente) por su restaurante La Era de los Nogales.

Estrella Michelin

El restaurante La Era de los Nogales lo dirige el chef Toño Rodríguez. Lo curioso es que no ha necesitado décadas para brillar: abrió tras la pandemia y en apenas unos años ya ha conseguido premios como un Sol Repsol, el galardón al Mejor Restaurante de Aragón y, finalmente, su primera estrella Michelin en 2025.

En la carta ofrecen dos menús degustación muy interesantes:

El Menú Recuerdos , cuesta 70 €, y es un recorrido por sabores tradicionales, reinterpretados con un toque moderno.

El Menú Ambición, por 95 €, es un poco más ambicioso (como su nombre), con platos más elaborados y vanguardistas.

Y no es solo la cocina lo que enamora: el restaurante está en una casa de campo restaurada, con piedra, encanto rústico y vistas de postal al Pirineo.

Sardas, el pueblo donde se encuentra, está sobre una colina al lado del río Gállego, con calles empedradas y esa paz de los pueblos de montaña.

Además, el entorno invita a desconectar: puedes combinar la visita gastronómica con una escapada al Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido, porque está bastante cerca. También puedes pasarte por Sabiñánigo, o recorrer pueblos como Torla, Broto o Biescas.

Las personas que han pasado por ahí no dudan en calificar la experiencia como un auténtico lujo.

Plato La Era de los Nogales.

Oscar estuvo hace unos meses y destaca que la "ubicación es perfecta, con vistas al Pirineo". El interior está a la medida del entorno: "Salón acogedor, espacioso y todo muy original. Servicio muy amable y profesional", explica en su reseña.

"Comida de lujo, supera bien presentada, muy buena materia prima, alternando productos locales con nacionales. Jugando mucho con diferentes texturas y sabores", sentencia.

"Experiencia de 10, el personal muy atento y amable", se lee en otro comentario. "Es una experiencia increíble, desde el momento en el que entras hasta el último están pendiente de que todo vaya bien, que estés a gusto y que sea digno de recordar", se afirma en otra reseña.

Las opiniones coinciden en destacar la amabilidad del personal, el entorno natural y los platos originales y exquisitos.

Si te interesa una experiencia gastronómica top, con precios bastante razonables para lo que supone una estrella Michelin, y te apetece desconectar del mundo en un pueblo súper tranquilo, Sardas y La Era de los Nogales pueden ser la escapada perfecta.