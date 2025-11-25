Un restaurante de tradición familiar del Pirineo aragonés consigue su primera estrella Michelin

Málaga ha acogido este martes 25 de noviembre la gala de la Guía Michelin 2026, la ceremonia más importante de la gastronomía nacional y que reconoce a los mejores restaurantes de España y Andorra. En esta edición, dirigida por Jesús Vázquez, se celebraba además su 125 aniversario.

Aragón estaba muy pendiente de esta celebración, esperando sumar nuevos reconocimientos tras la exitosa gala del pasado año cuando se sumaron hasta tres estrellas Michelin para la Comunidad, todas en Huesca.

En el listado del 2026 también ha habido buenas noticias para la tierra, ya que uno de los 25 galardonados con nueva estrellas Michelin ha sido un restaurante aragonés, Casa Rubén, ubicado en el municipio de Tella (Huesca).

Desde el Pirineo aragonés, el chef Rubén Coronas “defiende una cocina tradicional actualizada y llena de autenticidad”, han destacado los inspectores de la guía francesa.

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2026: #CasaRuben, Tella.

Aislado en pleno Pirineo aragonés, bajo una impresionante bóveda de piedra, el chef Rubén Coronas defiende una cocina tradicional actualizada y llena de autenticidad.#MICHELINSTAR26 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/m8dTv2DAoC — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 25, 2025

Este establecimiento abrió sus puertas en 1987. Sin embargo, ese restaurante familliar ofrecía entonces bocadillos, ensaladas y la carne a la brasa. Con el tiempo cambió su cocina, y su nombre (era Casa Quino), hasta encontrar su esencia actual que combina la modernidad con el sabor tradicional.

Rubén Coronas Capablo, que lleva la pasión por la cocina casi desde la cuna, se hizo cargo del restaurante después de formarse en la Escuela de Hostelería de Guayente, la primera escuela de hostelería y cocina de Aragón. Actualmente, está al frente de Casa Rubén junto a su mujer Cristina Romero.

Su menú degustación se denomina "Sueños" y cuesta 85 euros con pan, agua y bebida incluidas, pero sin bodega. Comienza con una degustación de AOVE Koroneiki Shio y panes artesanales. Continúa con un cóctel de bienvenida, 5 snaks, 7 entrantes, 2 carnes, 2 postres y petit fours.

Además de emplazarse en un entorno de ensueño en el Valle del Cinca, el salón del restaurante se encuentra bajo una preciosa bóveda de piedra de 1593, que hace todavía más especial la experiencia para los visitantes.

La estrella número 12

Con la nueva estrella, la Comunidad de Aragón ya cuenta en su territorio con 12 estrellas Michelin: Cancook, Gente Rara y La Prensa en Zaragoza; Hospedería El Batán en Tramacastilla (Teruel); y La Era de los Nogales, Casa Arcas, Ansils, Lillas Pastia, Tatau, Callizo, Casa Rubén y Canfranc Express en Huesca.

En la categoría de Estrella Verde Michelin, destacan El Visco (Fuentespalda, Teruel) y Cancook, reconocidos por su compromiso con la sostenibilidad.