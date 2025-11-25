Ramsés González, chef con estrella Michelin se despide del restaurante Cancook de Zaragoza: "Ha sido esencial"

El famoso y prestigioso chef Ramsés González, ganador de una estrella Michelin con el restaurante Cancook, cierra su etapa al frente del establecimiento zaragozano —del que era copropietario— para enfocarse plenamente en los proyectos que ha venido desarrollando en los últimos años, tanto en Aragón como en su Cuba natal.

El cocinero deja así un enorme vacío en el restaurante, aunque asegura que está preparando nuevas propuestas culinarias en Zaragoza, que se darán a conocer próximamente y que reforzarán su compromiso con la escena gastronómica aragonesa.

Ramsés González continuará con la dirección gastronómica de los restaurantes Roto Zaragoza y Mia Culpa Zaragoza (que abrió el pasado mayo), potenciando además su labor como asesor gastronómico para distintos espacios culinarios y empresas del sector alimentario. En paralelo, el chef prosigue la consolidación de su trayectoria en La Habana, donde desde hace meses impulsa dos iniciativas de especial relevancia: su alianza con el espacio turístico y de ocio Hacienda El Patrón, el primer proyecto de agroturismo de Cuba.

La salida de Ramsés González de Cancook, formalizada este verano, se hizo pública este lunes, jornada previa a la gala de las Estrellas Michelin que se celebra en Málaga este martes día 25 de noviembre con el fin de no interferir en la posibilidad de que el restaurante zaragozano renovase el prestigioso galardón un año más.

El cierre de esta etapa se suma al fin de su relación con Es. Table, restaurante de Zaragoza del que también era copropietario y que cuenta con un Bib Gourmand de la guía Michelin, reconocimiento otorgado a locales que destacan por su excepcional relación calidad-precio.

Ramsés González, que obtuvo la estrella Michelin para Cancook en 2018, traslada su agradecimiento y sus mejores deseos para el futuro del proyecto que inició hace doce años y que lo consolidó como uno de los nombres más destacados de la alta cocina en España. “Cancook ha sido una parte fundamental de mi vida. Le deseo todo el éxito en esta nueva etapa”, afirma el chef.