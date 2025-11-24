Abre en el centro de Zaragoza un nuevo local de una popular cafetería: "La gente nos conoce y lo está esperando"

El esfuerzo, la dedicación y el cariño por hacer las cosas bien casi siempre tienen recompensa. Gracias a ello, y a su deliciosa oferta, la conocida cafetería-pastelería Los Mayses sigue su expansión en Zaragoza y próximamente abrirá su cuarto local, el primero en el centro de la ciudad.

Los Mayses tiene su origen hace 30 años como obrador artesano de pastelería. Hace dos años, los actuales dueños adquirieron el negocio por la jubilación de su anterior propietario y ambos han sido responsables de un gran crecimiento.

Así pues, del obrador en la calle Miguel Servet 5, comenzaron a inaugurar cafeterías prácticamente cada tres meses. Ya han celebrado hasta tres (calle Tomás Bretón 7, paseo Fernando el Católico 50 y calle Delicias 26-28) y ahora se preparan para la cuarta cafetería, que abrirá en unos días en la calle Don Jaime, 3. El nuevo local, además, es más grande y tiene dos plantas.

Esta apertura, tal y como cuenta su propietaria, llega sin planearlo. “No sé cómo he llegado hasta aquí”, empieza a contar la dueña. “Mi marido miraba locales y empecé a pensar en algún sitio en el centro con licencia. Aquí había habido un restaurante, entonces nos pusimos manos a la obra y decidimos abrir. Siempre he querido tener una en el centro”, reconoce.

Sin duda, su aterrizaje tiene el éxito asegurado por el gran reconocimiento que se ha ganado la marca en los últimos años. Los Mayses es ya una cafetería y pastelería de referencia en Zaragoza, con mucha visibilidad por su calidad y repostería XXL.

Desayuno en Los Mayses.

“Nosotros no lo hicimos con esa intención tampoco. En un viaje fuera de Zaragoza lo vimos y nos hizo gracia. Al volver nos pusimos a hacer alguna pieza más grande y no sé en qué momento ha pasado todo esto. Ya no paramos porque fue empezar a hacerlos y ha sido un boom, nos ha acercado a un público más joven por las redes sociales”, repasa.

No obstante, la propietaria explica que su prioridad es una repostería tradicional con productos de buena calidad. “Tenía muy claro el concepto de tartas, que fueran como las que te comes en casa. Tener magdalenas y rosquillas en los desayunos y también tostadas”, defienden desde Los Mayses, que no olvida como esencia el dar siempre “el mejor servicio”.

En la cafetería Los Mayses todos los productos son de su obrador.

Su oferta

En este aspecto, la nueva cafetería contará con la misma oferta que ya hay en los otros locales. Una carta muy atractiva, llena de dulces deliciosos y a la que es imposible resistirse.

Aunque la propuesta está enfocada en los desayunos o meriendas, un producto de Los Mayses es perfecto para hacer más feliz cualquier momento del día. Además, la cafetería da la opción a los zaragozanos de disfrutar del dulce tomando un café en su local o bien cogerlo para llevar.

En su mostrador se pueden observar tartas, donuts, cookies, cruasanes, torrijas, buñuelos, donuts, palmeras, cruasanes, New York rolls y muchos de ellos también en su tamaño XXL. Todos se traen desde su obrador y hacen difícil elegir solo uno. También para desayunar hay tostadas variadas o diferentes batidos.

Tarta de Los Mayses.

Como novedad en la cafetería de Don Jaime, al tener cocina, ofrecerán menús entre semana. “Es un servicio más que vamos a hacer para aprovechar las instalaciones del local”, detallan. Además, la planta de abajo estará disponible para eventos con reserva previa.

A pesar de ello, dada la ubicación, la dueña insiste en que en el nuevo local quiere sacar más partido a la pastelería porque “en la calle lo piden”.

Sobre este reconocimiento social, la responsable confiesa que la gente les conoce y que están “esperando con ganas” el nuevo Los Mayses. “No hemos desvelado nada, pero creo que al final ya lo saben un poco”, subraya.

En definitiva, esperan que cuando llegue el día de abrir sus puertas, el público les brinde su cariño y apoyo, que es la mejor recompensa al trabajo continuo durante todos los días del año.