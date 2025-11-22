Matías, experto inmobiliario, sobre el mejor barrio para invertir en Zaragoza: "Es donde tengo el 60% de mis pisos"

Comprar una vivienda es de esas cosas que se hacen como mucho una o dos veces en la vida. En el proceso, es normal preguntarse cómo se hacen ciertas cosas: desde cuál es la mejor zona para invertir, cómo pedir una hipoteca o cómo se hace todo el tema burocrático.

Para resolver este tipo de dudas existen profesionales como Matías Elalle, el personal shopper inmobiliario más reconocido de Aragón. Además de ser un inversor experimentado, Matías dedica su tiempo a acompañar a quienes sueñan con convertirse también en inversores, guiándolos paso a paso a lo largo de todo el proceso.

Con Zaragoza puesta 'patas arriba' inmobiliariamente hablando, experimentando un resurgir del 'ladrillo' que no se veía desde antes del estallido de la burbuja, muchas personas están barajando opciones para invertir en vivienda. Ahora, la pregunta del millón es ¿Cuál es la mejor zona para hacerlo?

Muchos podrían pensar que el futuro de la ciudad se encuentra en barrios como el Actur o Valdespartera que no paran de crecer, con anuncios de nuevas obras prácticamente cada mes. Son zonas en expansión, muy visibles y con un desarrollo continuo que invita al optimismo urbanístico.

Sin embargo, lejos de esas áreas más nuevas y alejadas del centro, Matías lo tiene claro: la mejor opción para invertir es Delicias.

"Zaragoza es una ciudad con 700.000 habitantes y sólo Delicias concentra 100.000. Es una zona donde yo tengo el 60% de los pisos que tengo y gestiono, he ganado mucho dinero en esa zona y los clientes han ganado mucho dinero con esas inversiones", comenta Matías, en una entrevista telefónica para El Español de Aragón.

Barrio de Delicias en datos

Como bien comenta el experto, Delicias es el barrio más poblado de Zaragoza contando con 102.595 habitantes. Además, destaca por su diversidad, albergando a un 28% de población extranjera.

Su estadística demográfica muestra una población mayoritariamente joven, en plena edad laboral. La media de edad se sitúa en 44 años para los hombres y 48 para las mujeres, lo que para Matías representa un perfil estable y fiable a la hora de alquilar.

Alquilar a trabajadores es para él una de las claves del éxito, ya que pagan con regularidad y generan menos problemas que otros perfiles, como pueden ser los estudiantes. Este tipo de inquilino aporta estabilidad y permite mantener un modelo de alquiler sostenible en el tiempo, según argumenta en la llamada.

Además, el precio por metro cuadrado del barrio no para de ascender, situándose ya en 2.051 euros el m2 según los últimos datos de octubre de 2025. Esta cifra prácticamente dobla el valor que tenía el m2 en el mismo mes de 2016, cuando su precio era de 1.029 euros el m2.

Un crecimiento que refleja claramente la revalorización continua de la zona y el interés creciente por vivir en ella, tanto de particulares como de futuros inversores que ven en Delicias una oportunidad de oro.