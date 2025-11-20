Es cero turístico, pero es de los restaurantes de carretera más antiguos de España: más de 600 años de historia y abre las 24h

Pocos restaurantes de Aragón en particular, y de España en general, pueden presumir de acumular más de 11.000 reseñas en Google. Y lo más complicado, hacerlo manteniendo un alto porcentaje de valoraciones positivas.

¿El secreto? Brindar una gran variedad de opciones para todos los gustos, además de tener una ubicación estratégica clave, estando a mitad de camino de las grandes capitales Madrid y Barcelona, en la A-2 (en el Km 285, término de Épila).

Efectivamente, no es otro que 'El Navarro'. Un área que tiene todos los servicios disponibles para que el viajero no tenga que volver a parar. Desde zona para camiones, gasolinera, a las magníficas instalaciones de este bar de carretera.

Historia de El Navarro

Pocos lo saben, pero este emblemático restaurante de carretera lleva siglos cumpliendo su misión sin fallo, concretamente, 636 años desde el primer registro de que se tiene constancia. Por aquel entonces no era el bar que conocemos hoy en día, se trataba de una antigua venta llamada 'Venta La Romera'.

Hoy en día, este bar sigue sirviendo y atendiendo con el mismo propósito que sus predecesores: servir de una parada de descanso, 'recargar las pilas' y continuar con tu camino en la carretera con la tripa llena y algo más despejado.

Lo que antes era una parada para caballeros, comerciantes y peregrinos, hoy lo es para turistas, camioneros y viajeros que transitan la A-2.

Insignia en la fachada de Venta la Romera y vistas al restaurante desde las afueras TikTok y Google Maps

Qué ofrece este restaurante

Además de llevar siglos cuidando a los viajeros, El Navarro también ofrece un servicio ininterrumpido los 365 días del año, ofreciendo un servicio de cocina desde las 6.00 a la 1.00 de la madrugada, manteniendo abierta su cafetería las 24 horas.

Otro de los aspectos más destacados son sus más 800 plazas de aparcamiento vigilado, wifi gratis para los clientes y acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

En lo que a comida se refiere, este restaurante apuesta por las cosas que han funcionado toda la vida, cocina casera y opciones sencillas pero abundantes. En él puedes optar desde un contundente menú del día, plato combinado, bocadillos, o alguna de las tapas y raciones que te reciben nada más entrar en el establecimiento.

De lo que más destacan sus clientes son sus tortillas de diversos sabores y sus salmueras, ubicados en la barra de pinchos.

No es de extrañar encontrar comentarios como el de Mariu, clienta y usuaria de Google que comenta en una reseña: "Sitio de carretera de toda la vida, donde puedes comer lo que quieras, te lo preparan al momento". Jesús, otro usuario, no dudo tampoco en dejar su opinión: "Buen sitio si quieres comer con las 3 Bs (bueno, bonito y barato)", señala.

Aunque no figura entre los destinos turísticos y muchos conductores pasan de largo sin reparar en él mientras avanzan por la A2, este establecimiento se ha convertido en una parada imprescindible para quienes conocen bien la carretera.