Cuándo son las rebajas de Black Friday en Zaragoza este 2025: fechas y descuentos de Mango, Zara, Corte Inglés y más

Ya ha comenzado la cuenta atrás para las rebajas del Black Friday este 2025, el cual se prevé para el próximo 28 de noviembre. Como todos los años, esta fecha marca el inicio de compras de la campaña de Navidad, ya que muchas marcas amplían el plazo de devolución.

A pesar de que la fecha oficial es este 28 de noviembre, son varios los establecimientos que deciden adelantar sus rebajas con ofertas online especiales o descuentos prematuros en algunas de sus prendas.

Lo habitual, basándonos en años anteriores, es que muchas adelanten estas ofertas disponibles el día antes en su web. En el caso de las marcas de ropa que cuentan con puntos de venta en Zaragoza, se deberá estar atento a las siguientes fechas:

Descuentos en Mango por el Black Friday

Como cada año, Mango no solo participa en el Ciber Monday (que en esta ocasión se celebrará el lunes 1 de diciembre), sino que mantiene sus descuentos activos durante todo el fin de semana.

La marca, fiel a su estrategia habitual, adelantará además sus rebajas un día, permitiendo a los clientes acceder a descuentos exclusivos de hasta el 50% desde el jueves 27 de noviembre.

Rebajas de Inditex por el Black Friday

El arranque del Black Friday en el universo Inditex, igual que su rival Mango, no esperará al viernes 28 de noviembre. Sus marcas (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Lefties) habilitarán las rebajas un día antes a través de sus plataformas digitales. La apertura, como es habitual, se producirá en la franja nocturna, suele dar comienzo entre las 20.00 y las 21.00.

Un año más el mundo digital será el protagonista, los descuentos llegarán primero a sus aplicaciones móviles y páginas web, adelantándose al despliegue en tiendas físicas. Aunque el acceso será simultáneo para todas las firmas del grupo, el porcentaje de descuento a aplicar dependerá de cada marca y de cada prenda.

Rebajas del Corte Inglés por el Black Friday

El Corte Inglés, por su parte, ya adelantó la semana pasada (del 10 al 16 de noviembre) una serie de descuentos por su web. Sin embargo, lejos de las estrategias novedosas de sus competidores anteriores, los descuentos de Black Friday de la marca se esperan para el mismo 28 de noviembre.

Rebajas de Primor en Black Friday

Primor ha comenzado a desplegar sus primeras ofertas en la aplicación, donde ya se pueden encontrar numerosos productos rebajados. "No te pierdas las increíbles ofertas de Pre-Black Friday 2025 de Primor", señalan en su propia web, estableciendo descuentos exclusivos en perfumes, cosmética, maquillaje, estuches, tratamientos capilares y artículos de parafarmacia forman parte del catálogo con descuento.

La compañía, eso sí, ha querido dejar claro que “los descuentos más jugosos” llegarán el viernes 28 de noviembre, fecha que coincide con el Black Friday oficial.

Rebajas de Fnac en Black Friday

Fnac ha anticipado el ambiente del Black Friday con una campaña que se extenderá del 3 al 20 de noviembre, periodo en el que ofrece rebajas que alcanzan el 50% en miles de artículos de tecnología, cultura, ocio, gaming y productos para el hogar. El gran día del “viernes negro” llegará el 28 de noviembre, cuando la cadena celebrará oficialmente la fecha.

Durante estas semanas, los clientes podrán encontrar hasta un 40% de descuento en productos de informática, sonido, hogar y juguetes; hasta un 35% en telefonía, gaming e imagen; y hasta un 30% en fotografía, deporte y movilidad. La campaña incluye también hasta un 25% en electrodomésticos, hasta un 60% en papelería y naturaleza, hasta un 65% en música y hasta un 70% en merchandising.

Rebajas de Black Friday en Decathlon

En lo que respecta a la cadena francesa, los descuentos por el Black Friday están disponibles desde el 14 de noviembre hasta el 1 de diciembre en tienda, web y app. Decathlon ofrece descuentos de hasta el 40%, siendo el momento perfecto para preparar la temporada de esquí.