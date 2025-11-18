Cierra en Zaragoza una querida taberna tras 15 años de vida: "Ha sido un placer haber estado en este sitio"

La conocida y querida taberna El Broquel, situada en el centro de Zaragoza, bajó la persiana por última vez hace unos días. Lo hizo con el cariño de clientes y amigos, y con la certeza de que durante 15 años han hecho muchas cosas bien.

Durante casi dos décadas, el local ubicado en la calle de Broqueleros, en el barrio de El Gancho, se ha convertido en un refugio para vecinos del barrio y de la ciudad, así como para turistas. Lo ha logrado gracias a su exquisita oferta gastronómica, con diversas tapas y carnes exóticas (avestruz, cebra, canguro, cocodrilo), vinos, pero sobre todo, por la cercanía y atención de su propietario Lucio (y el resto del equipo).

Buena muestra del cariño que se ha ganado la Taberna El Broquel ha sido su despedida. El pasado 3 de noviembre, el establecimiento anunció por redes sociales su próximo cierre. “El 16 de noviembre, El Broquel dice adiós. 15 años maravillosos. Broquel cierra. Lucio sigue”, escribía en una imagen de Facebook.

De esta forma, fueron muchos los comentarios: "Historia de El Gancho y de Zaragoza", "a por la siguiente batalla. Enhorabuena por lo hecho, adelante con los proyectos. La gente con talento ha de seguir, sea donde sea".

Igualmente, otros le preguntaban dónde iba a seguir, a la vez que le deseaban la mejor de las suertes para el futuro. También había quienes lamentaban su cierre y señalaban que se iban a quedar “huérfanos”.

Posteriormente, este lunes, tras el último día en este pequeño, pero acogedor local, escribió otro mensaje: “Todavía no sé cómo dar las gracias, ni cómo decir adiós”. Una publicación que volvió a recibir decenas de respuestas volviendo a agradecer a Lucio su esfuerzo y trato durante sus años en la taberna.

"Como en casa, Lucio es un crack, el arenque está buenísimo. Los parroquianos, una gente fenomenal, con diferencia nuestra mejor experiencia del fin de semana en Zaragoza. Con gente así este país todavía tiene futuro, una pena que para cuando leas esta reseña ya habrá cerrado. Un placer poder haber estado en este sitio", manifiesta un cliente en las reseñas de Google.

No obstante, según el mensaje de Lucio, parece que el propietario continuará trabajando en el sector, aunque por ahora no ha contado más detalles al respecto.

Cierra el bar Tomate

Así pues, este cierre se une a otros que se han dado últimamente en el centro de Zaragoza. Desde hace unos días se observa que también el bar Tomate ha cerrado definitivamente sus puertas tras poco más de un año de vida en la capital aragonesa.

Los cristales están sellados con cartones, aunque cabe mencionar que sigue una carta colgada en el exterior y en la ficha de Google aparece como todavía abierto.

Igualmente, el pasado 27 de octubre fue el último día de una mítica cafetería del centro de la ciudad, la cafetería Ceres por la jubilación de Luis y Sonia.

En este punto, hay que mencionar que Zaragoza es una ciudad muy viva y aunque se cuenten a menudo cierres de negocios, son muchos más los que abren sus puertas.