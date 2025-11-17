Daniel Yranzo, chef sobre cómo hacer el arroz para un buen risotto: "El caldo hay que añadirlo caliente y cada 3 cazos"
El chef explica que para esta receta es importante verter el caldo poco a poco para que el arroz coja la textura perfecta.
- Total: 1 h 10 min
- Comensales: 4
Es cierto que el risotto, es italiano, y en España no tenemos nada que envidiar a la gastronomía italiana, pues contamos con unos platos fabulosos, pero hablar un día de este arroz italiano no implica menospreciar nuestra cocina.
En el programa de cocina de Aragón TV, La Pera Limonera, el chef Daniel Yranzo se lanza a la aventura de un Risotto Pomodoro. En el programa explica la clave del tomate y del caldo para que el arroz quede cremoso y exquisito.
Yranzo vuelve a recordarnos que la cocina es un viaje lleno de sorpresas. Y aunque hay que experimentar, hay cosas que son importantes seguir al pie de la letra, como añadir el caldo de tres cazos en tres cazos, para que el arroz "vaya soltando el almidón y quede meloso".
En esta receta de Risotto Pomodoro con huevo, nos invita a redescubrir un ingrediente tan cotidiano como el tomate, que "un día fue algo exótico en nuestras mesas", pero que ahora es imposible imaginar nuestra gastronomía sin él. "Por eso, hay que dejarse sorprender. Lo que ahora es clásico también fue una novedad alguna vez", comenta el cocinero.
El chef toma la esencia italiana del risotto y la mezcla con ese punto mediterráneo que tanto le caracteriza. El resultado es un plato reconfortante, cremoso y aromático, donde el tomate concentrado da color y profundidad al arroz, mientras el huevo campero poché aporta la nota final de suavidad y elegancia.
La magia de esta receta (como en todas) está en el cariño que desprende. Desde el caldo de verduras casero, lleno de hierbas frescas y aromas, hasta el gesto de mantecar el arroz con mantequilla y queso curado, todo transmite esa cocina hecha con mimo.
La clave para que el arroz del risotto quede cremoso es el momento de echar el caldo. El chef zaragozano insiste en que "hay que añadirlo caliente y cada 3 cazos".
Receta del Risotto pomodoro con huevo
Ingredientes
- 300 g de arroz de grano redondo
- 4 huevos camperos
- 1 cebolleta
- 2 dientes de ajo
- 1 vasito de vino blanco
- 2 cucharadas de tomate concentrado
- 1 cebolla
- 2 zanahorias 1 rama de apio Parte verde de un puerro 1,5 litros de agua 1 nabo 1 hoja de laurel Romero Jengibre Perejil 1/2 patata
- 1 rama de apio
- Parte verde de un puerro
- 1,5 litros de agua
- 1 nabo
- 1/2 patata
- 80 g de mantequilla
- 100 g de queso curado
- 1 hoja de laurel, romero, jengibre y perejil
Paso 1
Empezamos por el caldo: Dora en una olla con un poco de aceite el puerro, el apio, el bulbo de cebolleta, la patata, la zanahoria, el jengibre, el perejil, el romero, los granos de pimienta y la menta.
Paso 2
Añade el agua, tapa la olla exprés y cuece durante 30 minutos. Deja templar antes de colar para obtener un caldo limpio y aromático.
Paso 3
En una cazuela con un poco de aceite pocha la cebolleta y el ajo picados.
Paso 4
Incorpora el arroz y sofríelo hasta que los granos se vuelvan nacarados.
Paso 5
Añade el vino blanco y deja que se evapore el alcohol.
Paso 6
Luego, agrega el tomate concentrado y comienza a mojar con cacitos del caldo caliente y salpimentado, removiendo constantemente.
Paso 7
Continúa añadiendo caldo a medida que el arroz lo absorba, hasta que esté en su punto (cremoso pero al dente). La clave está en echar el caldo "de tres en tres cazos"
Paso 8
Fuera del fuego, añade la mantequilla y el queso curado rallado. Ajusta de sal y pimienta, y mezcla enérgicamente para mantecar el risotto.
Paso 9
Sirve el risotto en platos hondos y coloca encima un huevo campero poché.