Abre en Zaragoza un nuevo restaurante con más de 70 platos: "Sabor auténtico y precios inmejorables"

La escena gastronómica de Zaragoza suma un nuevo miembro con la apertura de Chok Noodle, un restaurante chino que llega con la promesa de conquistar el paladar de los vecinos y ampliar la oferta asiática de la ciudad, que sigue ganando adeptos.

El restaurante especializado en noodles y comida fusión asiática abrió sus puertas el pasado 10 de noviembre en la avenida de Navarra, 8, aunque en este fin de semana celebrará una inauguración más especial. Los días 21, 22 y 23 de noviembre los primeros clientes en visitarles a partir de la 13.00 y seguirles en su cuenta de Instagram, tendrán premios.

“Las 10 primeras personas tendrán un menú gratis, las 15 siguientes un 50% de descuento en toda la carta y las 20 siguientes una bebida gratis”, anuncian desde el establecimiento.

De esta forma, los amantes de la comida oriental tienen un nuevo templo en Zaragoza, donde podrán encontrar más de 70 platos de cocina asiática de fusión, “con sabor auténtico y precios inmejorables”. Entre 10 y 20 euros, según consta en el perfil de Chok Noodle.

En la carta se pueden encontrar desde los clásicos wok hasta onigiri, bola de arroz estilo fusión, arroz salteado con queso y mucho más. Y todo ello, preparado al momento.

Platos de comida del restaurante. Google Reseñas

Además, el nuevo local ofrece un menú del día por 14,9 euros que incluye 5 principales a elegir, 5 acompañamientos a elegir, 2 panes fritos y 2 rollitos, con bebida y café.

Horario de apertura

En cuanto a su horario de apertura, los días laborables, domingo noche y viernes por la mañana el horario es de 13.00 a 16.00 y 20.00 a 23.00. Los festivos y fines de semana de 13.00 a 16.30, 20.00 a 23.30.

Este es el horario de cocina, pero concretan que el de sala se alarga media hora más.

Primeras opiniones

El local es amplio y elegante, con dominio de los tonos rojizos. En relación con esto, una de las primeras reseñas de Google sobre el restaurante destaca que es “un lugar hermoso”. La misma afirma que repetirán la experiencia, ya que “la comida es muy buena y los platos son súper abundantes”.

“Comida a buen precio, con muy buen sabor y raciones generosas para disfrutar como se debe.

La decoración es increíble y el servicio se agradece, el lugar no deja nada que desear”, comenta otro cliente.

“Lo mejor es la tempura de verdura, realmente muy buena, pero para más de 5 euros hay muy poca cantidad, Hemos escogido tres platos diferentes (udon, arroz y fideo thai) con una media de 12 euros el plato. La cocción era correcta, pero aunque tuvieran salsas diferentes no se apreciaba algo diferencial en los platos”, describía otra usuaria en su reseña.