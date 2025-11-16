El restaurante de carretera de Zaragoza perfecto para comer: "Raciones enormes y calidad precio excepcional"

Hay sitios que uno descubre por casualidad… y luego ya no puede dejar de volver. Eso es lo que les ocurre a muchos viajeros y trabajadores que paran en el restaurante La Torre, en el polígono Malpica, en la carretera de Castellón.

Lo que empieza como un simple desayuno termina, muchas veces, en un "a la vuelta paramos a comer". Y no es una exageración. En TripAdvisor suma un 4,1 sobre 5, pero las opiniones cuentan mucho más.

"Comida casera, raciones enormes y una calidad-precio excepcional", escribe un usuario que entró buscando un café y salió con la promesa de repetir. Otro lo resume así: "Variedad, buen menú diario y un servicio que da gusto. Merece la pena".

El menú de La Torre

La Torre sirve hasta 700 menús diarios. Y basta ver su propuesta para entender por qué.

El menú de 14 euros con bebida y postre, cambia constantemente. Como son muchos los trabajadores que acuden a diario, el restaurante se ocupa de que no coman siempre lo mismo.

Aparte del menú diario, hay opciones para días especiales:

Menú especial semanal (25 €) , con raciones más generosas y platos como entrecot o jarrete.

Menú de sábado (25 €) , con dos entrantes y un principal.

Menú de Chuletón (38 €)

La estrella evidentemente es el menú de chuletón (38 €). Un chuletón de vaca añoja madurada expresamente para La Torre, hecho a la brasa, de esos que se sirven chisporroteando y que hacen que el comedor entero mire al plato.

Aquí el día arranca a las 6 de la mañana. Y arranca fuerte: huevos fritos, torreznos, pinchos de tortilla, bocadillos enormes… El clásico almuerzo de carretera, pero hecho con mimo y a buen ritmo. Ideal para quienes empiezan la jornada temprano o para el viajero que necesita recuperar fuerzas.

Chuletón de La Torre. Redes Sociales

Eso sí, los domingos está cerrado y cierra a las 16.00 de lunes a viernes. Los sábados cierra un poco más tarde, a las 17.00

El local no es pequeño precisamente. 600 metros cuadrados, dos salones amplios, un espacio para eventos y una terraza con jardín vertical que invita a quedarse un rato más.

En el exterior cuenta con un gran aparcamiento y, a unos metros, una gasolinera con lavacoches. Todo pensado para quienes vienen de paso.

Desde que abrió en 2012, La Torre se ha convertido en uno de esos lugares que todo el mundo recomienda con naturalidad. Un sitio donde la comida sale rápido, el servicio funciona y la sensación es siempre la misma: "esto es mucho mejor de lo que esperaba".

Quizá por eso tantas reseñas relatan la misma historia. La de alguien que iba de paso, paró "solo un momento porque pillaba de paso"… y terminó apuntándose el nombre para volver.