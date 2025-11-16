Aterriza en Parfois el bolso más barato y elegante de la temporada: a la venta por 12,99 euros y en 2 colores

La conocida marca portuguesa Parfois es reconocida en el sector femenino por ofrecer una gran cantidad de accesorios de moda como joyas, gafas de sol, maletas, bufandas, sombreros y, la que es una de sus principales fuentes de ingreso, los bolsos.

Con la llegada del otoño, la cadena ha dado con la tecla con un bolso que reúne todas las cualidades necesarias para arrasar en el próximo Black Friday: estilo, sencillez, practicidad y elegancia. Todo ello a un precio muy accesible, como es de esperar en esta tienda.

Se trata de un bolso bandolera básico con textura, a la venta por tan sólo 12,99 euros, y que se perfila como un imprescindible para aquellas que necesiten una opción versátil en el día a día.

Diseño

Su diseño combina un toque texturizado que resalta con los componentes metálicos del bolso (la cremallera y la correa), sin perder la elegancia que lo caracteriza. Además, otra de las características importantes es su ergonomía compacta y funcional, ideal para transportar los objetos más imprescindibles del día a día, como la cartera, el móvil o la funda para las gafas.

Bien es cierto que sus dimensiones de 24x8x16,5 centímetros denotan un bolso pequeño, en el que no cabrán otro tipo de objetos algo más abultados, estando pensado únicamente para guardar los enseres básicos del día a día.

Está confeccionado con un exterior donde reina el Poliuretano al 100% y un forro interior compuesto al 90% de Poliéster y al 10% de Poliuretano.

Su cierre mediante cremallera asegura que los objetos personales permanezcan seguros, mientras que su correa de 55 centímetros permite adaptarlo al gusto del usuario, pudiendo llevarlo cruzado, al hombro o incluso como bolso de mano en ocasiones más selectas.

En lo relativo a los colores disponibles en Parfois, la marca ha querido mantener esa seña de sobriedad y elegancia, dejando disponible este accesorio en su versión negra y marrón claro. Ambas listadas a la venta por el mismo precio, 12,99 euros.

Bolso Parfois

Combinaciones y funcionalidad

El dorado de la cadena es otra de las principales fortalezas del bolso, capaz de transformar cualquier outfit, dándole algo más de dinamismo. Su sencillez aportada por los colores básicos va a acompañar a la perfección cualquier tipo de prenda, desde estampados a opciones también básicas como el bolso.

En un día normal de trabajo, este accesorio puede convertirse en el toque distintivo del conjunto: funciona a la perfección con un pantalón recto, una camisa bien definida y un blazer amplio.

Por otro lado, en un ambiente más distendido como puede ser una salida por la ciudad, la versión bandolera encuentra su mejor escenario. Combinada con unos vaqueros, una camiseta sencilla y una chaqueta ligera, se integra de forma natural en un look urbano de día. Dependiendo del calzado (botas o zapatillas blancas) el resultado puede volverse más relajado o más pulido.