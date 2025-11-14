Cierra inesperadamente un bar del centro de Zaragoza: dice adiós tan solo un año después de su apertura

En octubre de 2024 abría sus puertas un nuevo negocio en el centro de Zaragoza. La Vermutería Tomate. Concretamente, se ubicaba a la salida del centro comercial El Caracol, en un local que llevaba 7 años cerrado y donde en su día estuvo el clásico restaurante Hamburgo’s, conocido por sus deliciosas hamburguesas.

Sin embargo, desde hace unos días se observa que el bar Tomate ha cerrado definitivamente sus puertas tras poco más de un año de vida en la capital aragonesa.

Los cristales están sellados con cartones, aunque cabe mencionar que sigue una carta colgada en el exterior y en la ficha de Google aparece como todavía abierto. Nada más lejos de la realidad…

“En la salida de El Caracol, que da a la calle Marcelino Isábal (la del hotel Palafox) abrió en esa esquina, hace unos días, un nuevo negocio. El local, cerrado durante años, ha cambiado de dueños, de color y de oferta”, contaba este diario el 9 de octubre de 2024 anunciando la nueva apertura.

Lo más llamativo de este bar era su fachada, totalmente roja como un tomate, haciendo alusión a su nombre. En esta vermutería se ofrecían tapas por 2 euros, encontrando las clásicas de jamón batido, patata rellena de carne, queso y jamón serrano, guardia civiles o croquetas...

Además, ofrecían diferentes bocadillos clásicos como de bacon y queso, de salchicha, de ternera con pimientos, de pollo con queso o de longaniza. Por supuesto, también opciones de vermús.

No se han dado a conocer los motivos de este cierre, pero de nuevo se refleja la dificultad de sobrevivir en el mundo de la hostelería, lleno de competencia y en el que frecuentemente entran nuevos negocios.

Por otra parte, en las reseñas de Google, Tomate tiene una puntuación de 3,3 (de 9 reseñas) y algunos clientes que visitaron en alguna ocasión el local señalan que, aunque estaba bien de precio, les faltaba mejorar el servicio.

Eso sí, también algunos defienden que disfrutaron su visita. Así lo comenta en una reseña un cliente: "Opciones sin gluten a petición, el tomate exquisito. Vermú con sifón de garrafa muy bueno".

Cierra la cafetería Ceres

Por desgracia, Zaragoza despide cada semana algún negocio. Así pues, el pasado 27 de octubre fue el último día de una mítica cafetería del centro de la ciudad, la cafetería Ceres.

Llevaba 7 años en el centro de Zaragoza, de la mano de Luis y Sonia, sus propietarios que ahora se jubilan. En este tiempo, ambos han logrado ganarse el cariño de la gente, gracias a su cercanía y oferta.