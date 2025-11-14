Un argentino con dos trabajos en España sobre Hacienda: "Es un país donde funciona todo, yo feliz de pagar impuestos"

La queja por los elevados impuestos es habitual en España, al igual que la resignación al hacer la declaración de la renta. Sin embargo, hay quienes llegan desde fuera y aportan una mirada distinta sobre Hacienda.

Es el caso de Rodrigo Miranda, un argentino que lleva varios meses viviendo en Zaragoza y que no solo trabaja intensamente para salir adelante, sino que además defiende sin reparos el pago de impuestos como base de los servicios públicos y del Estado del bienestar.

Rodrigo comparte en sus redes sociales su nueva vida en España. En uno de sus últimos vídeos explica cómo es su jornada laboral, en la que combina dos empleos: trabaja en Aquaservice como transportista y comercial, y también como camarero en un bar del centro de la ciudad.

"Cómo es mi día con 2 trabajos en Zaragoza, España. Arrancamos a las 7.00 y ya tengo el desayuno listo gracias a mi señora que es una genia total, vale oro", comienza relatando.

A las ocho sale hacia la oficina y, tras una reunión de equipo, inicia las rutas en furgoneta: "Visitamos a los clientes. Dejamos 20 litros para que prueben el servicio gratis", Explica y continúa: "Después visitamos a los clientes que ya lo conocieron para ver si les gustó o si lo devuelven sin ningún compromiso".

Y si hay suerte, toca cerrar ventas: "Si les gustó les contamos los precios y demás. Hoy cerré 3 contratos, es decir 3 clientes felices, así que un día redondo para terminar la semana", sentencia.

Pero la jornada no termina ahí. "Y cuando crees que el día está terminado, arranca el segundo round", comenta el argentino, que a las diez de la noche comienza su segundo trabajo.

"En Taller Clandestino hago de camarero a la vez que aprendo a servir cócteles. La verdad que la paso recontrabien". Para él, el ambiente es tan distendido que "es como estar de ‘joda’, pero trabajando". Termina alrededor de las tres de la madrugada.

Exhausto pero satisfecho, Rodrigo reflexiona sobre su rutina y sus motivaciones: "El día es bastante largo. No es fácil tener dos trabajos, porque estás lejos de tu familia... Pero todo se puede porque tengo una mujer de fierro que está en todos los proyectos y que confía en mí, y un hijo que le quiero dar una vida extraordinaria y quiero darle ejemplo".

Mientras camina por el centro de Zaragoza, añade: "Me voy a dormir contento, con una sonrisa porque todo esto vale la pena".

En la publicación que acompaña el vídeo, insiste en su mensaje de esfuerzo y optimismo: "No es fácil tener dos trabajos, pero cuando tenés una compañera que te banca y un hijo que te da fuerzas, todo vale la pena. Vivir en España no es solo trabajar… es construir sueños día a día".

Los comentarios que recibe se dividen entre quienes lo animan y quienes le advierten sobre las implicaciones fiscales de mantener dos empleos. "Luego te va a crujir Hacienda", le escribe un usuario.

Otro reconoce tener también varios trabajos, incluso uno sin declarar: "Si ya va a ser lo más normal, para poder llegar yo también tengo dos curros y uno en negro para que Hacienda no me cruja", asegura.

Pero Rodrigo no se muestra preocupado en absoluto: "Es la idea! Tienen un país ordenado, limpio y funciona todo! Si me cobran impuestos feliz de pagarlos amigo", responde el argentino.