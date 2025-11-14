Abre sus puertas en Zaragoza una nueva tienda 'low cost': "Teníamos ganas de que estuviera en el barrio"

La nueva tienda de Tiger ha abierto sus puertas en el centro comercial GranCasa de Zaragoza este viernes 14 de noviembre. Mientras a primera hora de la mañana la plantilla ultimaba los detalles para que todo fuera perfecto, a las 12.00 los primeros clientes ya han podido entrar al establecimiento después de días de espera.

Ya hace unas semanas que se anunció la apertura del tercer Tiger de la ciudad, el primero en la margen izquierda del río Ebro, tras la ubicada en el centro, en la calle Alfonso I, y la del centro comercial Puerto Venecia. Por ello, las expectativas eran enormes.

Así pues, desde las 10.00 de este viernes, eran muchos los que se acercaban con la intención de poder entrar y conseguir los primeros artículos de la tienda. Sin embargo, hasta las 12.00 Tiger no se inauguraba. “Tenía ganas de que abriera en el barrio”, ha comentado una vecina a la entrada.

Además, a las 13.00 está preparado un juego especial (una sopa de letras) con posibilidad de recibir regalos.

El local mantiene el aspecto de todas las tiendas de la cadena danesa, con tonos blancos y los pasillos siguiendo un camino único. También la oferta es la misma, con cientos de productos a bajos precios.

Desde decoraciones para fiestas, papelería, equipos materiales de cocina, grandes regalos para amigos y familiares y hasta juguetes para niños. En este aspecto, en sus tiendas el cliente puede encontrar todo lo que busca.

En concreto, dada la época del año en la que estamos y con la Navidad a la vuelta de la esquina, gran parte de los productos de sus estanterías son relacionados con esta temática. Tazas de Navidad, adornos para el árbol o para el hogar, gorros de Papá Noel u otros complementos de disfraz, así como calendarios de Adviento y dulces.

Exterior de Tiger en GranCasa. E.E.

Su propuesta consiste en ofrecer productos de marca propia, diseñados por un equipo propio, originales, funcionales y muy variados a precios muy competitivos (una buena parte de sus artículos cuesta menos de 5 euros), lo cual le ha permitido a la cadena convertirse en referente del comercio ‘low cost’.

Tiger se ubica en la planta baja ocupando el lugar que dejó vacante hace unos meses la tienda de ropa y calzado deportivo Foot Locker, enfrente del Decathlon.