Aterriza en Decathlon la chaqueta más versátil del otoño: solo por 22,18 euros, tras un 61% de descuento y en 9 colores

Con el fin de las temperaturas más veraniegas llega el momento de rebuscar en el fondo del armario toda la ropa de entretiempo y de invierno, alguna de ellas presente en nuestra vida desde hace ya unas cuantas temporadas.

Con el Black Friday a la vuelta de la esquina, muchas marcas importantes de ropa ya han comenzado a 'calentar los motores', como se dice popularmente. Ejemplo de ello es Decathlon, quien ha publicado rebajas considerables en algunas de sus prendas más versátiles y útiles para esta época del año.

Entre todas las chaquetas de la marca, hay una en concreto en la que recaen todas las miradas. Se trata de una chaqueta impermeable básica, a elegir entre nueve colores y con un impresionante 61% de descuento, haciéndola una opción más que atractiva.

A la venta por tan solo 22,18 euros, esta prenda de la marca Regatta se posiciona como uno de los chollos más destacados del otoño.

Diseño

Su diseño sencillo le brinda una funcionalidad apta para aquellas mujeres que quieran llevarla en el día a día para dar un paseo, tanto para otras que quieran utilizarla para hacer deportes como running o escapadas a la montaña. Además, ahora que vienen las lluvias, esta chaqueta promete ser una aliada indispensable.

Está confeccionada con un 100% Poliamida (es un tipo de polímero artificial sintético que la hace muy resistente al desgaste), presenta el logotipo de la marca en la parte superior izquierda y tiene un tejido transpirable, reforzado e impermeable. Asimismo, presenta el puño de las mangas elástico y capucha, haciéndola resistente al agua.

Se trata de una 'cazadora' impermeable, de corte largo y recto, que le aporta cierto toque estilizado sin perder la sobriedad de la pieza. Está disponible en todas las tallas, desde la XS hasta la 4XL, adaptándose así a todo tipo de cuerpos.

Los colores disponibles son los siguientes, cada uno con un precio diferente acorde a la demanda de la pieza: negro (único disponible por 22,18 €), dos tonalidades de rosa, verde pistacho, azul oscuro y claro, violeta y morado (estas por 40,67 € después de una rebaja del 28%). ,

Aunque debe comprobarse la disponibilidad en tienda, lo recomendable es visitar la web de Decathlon en busca de este chollo, o por el contrario, preguntar por su descuento al personal en una tienda física. La cadena francesa también permite comprar esta prenda online con la opción de recogerla en tienda.

Chaqueta mujer en oferta Decathlon

En lo relativo a las condiciones de devolución, Decathlon tiene un plazo máximo de 60 días para devolver la prenda después de la compra, siempre que el producto no esté dañado o presente signos claros de uso.