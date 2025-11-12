Abre en Zaragoza una tienda de moda que recupera una icónica marca: "Hay un 30% de descuento por su apertura"

El centro comercial La Torre Outlet de Zaragoza sigue ampliando su oferta de moda con la apertura de New Blanco en su local 45 (al lado de los Cines Artesiete) de 218 metros cuadrados de superficie. La apertura oficial será este próximo viernes 14 de noviembre a las 10.00 y contará con una promoción de apertura de un -30% adicional en toda la tienda.

Esta nueva tienda recupera la esencia fresca, juvenil y urbana de la icónica marca Blanco, adaptada ahora a las tendencias y al consumidor actual.

Ubicada en uno de los centros outlet más importantes del norte de España, New Blanco ofrece un espacio moderno y luminoso dedicado exclusivamente a la moda femenina, donde las visitantes podrán encontrar las últimas tendencias en ropa, calzado y accesorios a precios outlet durante todo el año.

La marca, heredera del espíritu original de Blanco, mantiene su estilo urbano, chic y versátil, con colecciones que abarcan desde looks casuales hasta propuestas más sofisticadas para ocasiones especiales. Su objetivo: vestir a mujeres que buscan diseño, calidad y estilo sin renunciar al mejor precio.

Con esta incorporación, La Torre Outlet Zaragoza refuerza su posición como destino de referencia en moda, ocio y restauración, ofreciendo a sus visitantes una experiencia de compra completa y en constante renovación. New Blanco se suma así a las más de 70 marcas nacionales e internacionales que ya forman parte del complejo, entre las que destacan Mango, Adidas, Guess o Terranova.

“Estamos muy ilusionados con la llegada de New Blanco, una firma con una gran conexión emocional con muchas consumidoras y que vuelve con más fuerza, adaptada a las tendencias actuales”, señalan desde la gerencia del centro comercial. “Seguimos apostando por marcas atractivas que aporten valor y variedad a nuestra oferta comercial.”

La apertura de New Blanco confirma el dinamismo del centro y su compromiso con seguir incorporando nuevas firmas y experiencias para sus visitantes, consolidando a La Torre Outlet Zaragoza como referente de shopping y moda en el noreste de España.

Por su parte, La Torre Outlet también espera la llegada de otra marca: Harper & Neyer, con su propuesta de moda masculina contemporánea, inspirada en el estilo universitario americano y el espíritu mediterráneo.

En este caso, no se ha anunciado la fecha concreta de apertura. Lo que está claro es que será después de la inauguración de New Blanco.