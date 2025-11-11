Matías, gestor de 130 habitaciones en alquiler: "La rentabilidad es del 15%, casi duplica el alquiler tradicional"

El mundo inmobiliario está de moda. En España se firman cada día entre 1.500 y 1.700 compraventas de viviendas, un ritmo frenético que refleja el apetito por el ladrillo. La mayoría de esos inmuebles se adquieren como residencia habitual, aunque una parte cada vez más significativa se destina directamente al negocio, en busca de rentabilidad.

Con los precios de la vivienda en máximos históricos, con un precio de 2.303 euros/m2 (lo que supone un 26% por encima de los niveles máximos de 2007) y un precio medio del alquiler que continúa ascendiendo a la par que las compraventas, con un 14,5 €/m2, surgen nuevos negocios adaptados a las necesidades de la población.

Una de esas fórmulas es precisamente el alquiler por habitaciones, un modelo que promete rentabilidades muy superiores al alquiler tradicional. Sin embargo, exige tiempo, dedicación y un conocimiento profundo del mercado.

Quien mejor lo sabe es Matías Elalle, personal shopper inmobiliario, que ha convertido esta práctica en su forma de vida y en un modelo de negocio que genera atractivas rentabilidades.

Alquiler de habitaciones en Zaragoza

Zaragoza se ha convertido en uno de los laboratorios inmobiliarios más activos de España, y parte de esa transformación tiene nombre propio, Matías Elalle. Este gestor ha logrado profesionalizar el alquiler por habitaciones, un sistema que él mismo supervisa desde el momento de la compra hasta la entrega de llaves. En total, gestiona 130 habitaciones repartidas por toda la ciudad.

Analiza cada inmueble, estudia su potencial y se involucra en todo el proceso: la búsqueda de financiación, la reforma del piso y la gestión diaria de los inquilinos. Según explica, la clave está en saber escalar poco a poco, con un capital inicial suficiente. “Con 5.000 euros no vas a ningún lado, lamentablemente. Recomiendo empezar con 30 o 40.000 euros y buscar una buena financiación, que es lo más importante”, asegura.

Cuando le preguntas por su opinión sobre el Rent to Rent (modelo de negocio por el cual subarriendas un piso para realquilarlo por habitaciones) su visión pasa por crear un valor real y generar patrimonio: "Con el Rent to Rent no eres el propietario", señala.

Por ello, el experto inmobiliario aboga por adquirir, reformar y alquilar por habitaciones. Un negocio que, como confiesa a El Español, a alguno de sus clientes ya le permite vivir de ello y sumar un piso a su patrimonio por cada año que pasa.

Consejos para alquilar por habitaciones

Escoger bien al inquilino es uno de los factores que marcan la diferencia: "Lo mejor es alquilar a trabajadores, no a estudiantes. Sólo pasan unas 5 horas al día en el piso y, al trabajar, pueden pagar el alquiler”, señala.

Otro de los aspectos a tener en cuenta, antes incluso de plantearse alquilar nada, es la ubicación donde debería estar el inmueble. No tiene nada que ver comprar un piso en una zona donde no hay futuro, como comprarlo en un barrio bien ubicado y conectado. A este respecto, Matías sostiene:

“Para mí la mejor zona de Zaragoza para alquilar es Delicias. Hay más de 100.000 habitantes y está bien conectada con el resto de la ciudad”. En este barrio obrero, la demanda de habitaciones supera con creces la oferta, lo que facilita mantener las viviendas siempre ocupadas.

El resultado, si se hace con rigor, puede ser muy rentable. “La rentabilidad de un piso en alquiler de habitaciones es del 15% sobre el dinero invertido, sin tener en cuenta la gestión. El alquiler tradicional da un retorno neto de alrededor del 6% o un 8%”, detalla. Esa diferencia convierte este modelo en una de las estrategias más atractivas para quienes buscan rendimiento en un mercado inmobiliario saturado.

Elalle defiende que el éxito no depende tanto del tamaño del capital como de la constancia y la visión a largo plazo. “Con paciencia, ahorro y sobre todo, sabiendo utilizar el apalancamiento a tu favor, pueden lograrse grandes números en este sector”, concluye.