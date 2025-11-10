Un influencer con 300.000 seguidores prueba el kebab más grande de Zaragoza: "Por 10,90 euros casi un kilo de comida"

El influencer gastronómico Víctor Prous (en Instagram @victorprous), conocido por recorrer España en busca de restaurantes únicos, ha visitado recientemente el barrio del Actur para enfrentarse a una auténtica bomba culinaria. Lo que se encontró en Tacos Street no fue un kebab cualquiera, sino una versión XXL del mismo.

Nada más entrar en el local, Víctor pidió al cocinero, Moha, su versión más grande. “El kebab ya está pasado de moda, ahora lo que va a pegar es esto”, adelantaba el catalán mientras observaba cómo se preparaba el gigantesco taco.

Mientras, en la cocina, Moha montaba con destreza una pieza que combinaba tres tipos de carne —pollo, ternera y cordon bleu— junto a patatas fritas y una mezcla de tres salsas caseras.

El resultado final fue un taco que rozaba el kilo de peso. “Por 10,90 casi un kilo de comida”, exclamó Víctor al recibir el plato. Durante la degustación, no pudo evitar compararlo con los locales de su tierra: “Barcelona es la meca de los kebabs, vamos a ver qué tal es Zaragoza”.

Tras varios bocados, su veredicto fue claro: “Se nota que todo es casero, está en primera división”.

La experiencia no solo fue visualmente impresionante, sino también contundente. “Yo creo que con esto comen dos”, reconocía entre risas. Y es que el tamaño del kebab, unido a su sabor y precio, terminó dejándole sin palabras: “Muy bien, eh, no puedo más”.

Así es ‘Tacos Street’, en el Actur

Tacos Street se encuentra en la Calle de Gabriel Celaya, número 14, en el barrio del Actur (Zaragoza). El local, especializado en kebabs y tacos de gran tamaño, se está afianzando entre los vecinos del barrio, ganando cada vez una mayor popularidad.

Como ejemplo de su creciente fama, este local ya cuenta con una gran acogida en Google, donde tiene un 4,7 sobre 5 de valoración, con decenas de valoraciones positivas. “Los tacos buenísimos todos, el ambiente super tranquilo y el local muy limpio”, comenta Lorena en una opinión reciente. Otro cliente destaca que “Tacos riquísimos, nunca había probado tacos así y tremenda experiencia”.

En cuanto al horario de apertura, este restaurante puede visitarse todos los días de la semana a partir de las 13:00 horas. Su propuesta XXL y su apuesta por la calidad han convertido a este pequeño local del Actur en una parada obligatoria para quienes buscan un kebab distinto y sobre todo, abundante.