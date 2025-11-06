Abre por primera vez en Zaragoza una famosa tienda de perfumes: "Más de 100 fragancias a 11,95 euros"

El centro comercial GranCasa está viviendo un año de grandes cambios. En este 2025 han sido muy numerosas las aperturas de nuevos comercios. Aunque también se han cerrado otras tiendas, o van a hacerlo (como Claire's), principalmente los vecinos del Actur celebran llegadas emocionantes.

En la recta final del año, GranCasa todavía tiene más ases guardados bajo la manga. Para noviembre se conoce la fecha concreta de apertura de Tiger, el próximo viernes 14, pero ya hay otras tiendas que han anunciado sus aperturas.

Por ejemplo, está pendiente la de Tramas Home o de un salón de peluquería en la planta baja, Beth’s Hair Salon & Store. Junto a esta, se ha añadido otra nueva tienda: Adopt parfums.

Se ubicará en la planta baja de GranCasa y en el exterior, con un gran cartón rojo, desvela su aterrizaje.

Igualmente, en el exterior señala su oferta principal: “Más de 100 fragancias a 11,95 euros”. Sin duda, un mensaje que llama la atención de todos los viandantes de la ciudad.

Se trata de la primera tienda que abre en Zaragoza de la cadena, con la que consolida su plan de expansión en España, donde tiene unos 10 locales (en Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Vigo...). Además, en redes sociales posee una gran comunidad con casi 12.000 seguidores en Instagram.

Adopt Parfums

Adopt Parfums nació hace casi 40 años, en 1986, de la mano de Dominique Monlun con el propósito de acercar a un público más global la alta perfumería.

La firma cuenta con un catálogo que supera las 150 fragancias de alta calidad, elaboradas exclusivamente en Francia y por reconocidos perfumistas franceses. Todas ellas, ofrecidas a precios muy accesibles.

Su formato de 30 mililitros, que permite disfrutar de distintas esencias por solo 11,95 euros, se ha convertido en un auténtico éxito de ventas.

No obstante, se pueden encontrar también en su oferta formatos más grandes como el de 100 mililitros por 24,95 euros.

En el futuro local también podrán encontrarse otros productos de belleza y maquillaje. Para ampliar la experiencia, según detalla su página web, Adopt ofrece rituales veganos para el cuidado de la piel, el cuerpo, el rostro y el cabello, con fórmulas repletas de ingredientes naturales.

Su catálogo recoge una enorme variedad de productos: femeninas, masculinas o mixtas, afrutadas, florales o amaderadas, para adaptarse a su estado de ánimo, a sus deseos, a su estilo y a cada momento del día.