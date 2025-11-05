Carmen Lozano, entre los 25 mejores profesionales del marketing en España : "Es un reflejo del trabajo constante"
La zaragozana ocupa el puesto 13 entre los mejores Directores de Marketing de España según el informe de People&Brand.
Carmen Lozano, zaragozana de nacimiento y actual Head of Marketing & Communications para España y Alemania en Morgan Philips Group, ha sido reconocida como una de las 25 mejores Chief Marketing Officers (CMO) de España, según el último informe elaborado por People&Brand.
Lozano ocupa el puesto número 13 en este ranking que destaca a los profesionales más influyentes del marketing en el país, valorando su capacidad para trabajar la marca personal, inspirar a otros, compartir conocimiento y contribuir al crecimiento reputacional y comercial de sus empresas.
Este año, el informe analizó más de 800 perfiles de CMO’s (Chief Marketing Officers) durante los meses de mayo y junio, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, lo que refuerza la solidez y representatividad de los resultados.
"Este reconocimiento es un reflejo del trabajo constante, la pasión por la comunicación y el compromiso con la innovación en marketing", ha declarado Lozano, quien lidera desde Madrid la estrategia de comunicación de Morgan Philips Group en dos mercados clave: España y Alemania.
Graduada en ESIC Business & Marketing School, Carmen Lozano ha desarrollado una sólida trayectoria internacional, con experiencias profesionales en Vancouver y París, que han enriquecido su visión estratégica y multicultural del marketing.
El informe de People&Brand se ha convertido en una referencia para identificar a los líderes que marcan tendencia en el ámbito del marketing digital y corporativo.
En él figuran profesionales que, como Carmen Lozano, han sabido conectar con sus audiencias, generar conversación y aportar valor desde sus perfiles profesionales.
Natural de Zaragoza, Lozano mantiene un fuerte vínculo con su tierra natal, donde inició su trayectoria profesional y académica.
Su inclusión en este ranking supone también un motivo de orgullo para la comunidad aragonesa, que ve cómo sus talentos destacan en el panorama nacional e internacional.