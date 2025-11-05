Carmen Lozano, entre los 25 mejores profesionales del marketing en España : "Es un reflejo del trabajo constante"

Carmen Lozano, zaragozana de nacimiento y actual Head of Marketing & Communications para España y Alemania en Morgan Philips Group, ha sido reconocida como una de las 25 mejores Chief Marketing Officers (CMO) de España, según el último informe elaborado por People&Brand.

Lozano ocupa el puesto número 13 en este ranking que destaca a los profesionales más influyentes del marketing en el país, valorando su capacidad para trabajar la marca personal, inspirar a otros, compartir conocimiento y contribuir al crecimiento reputacional y comercial de sus empresas.

El informe de People&Brand la sitúa en el puesto número 13 del ranking nacional de CMO’s

Este año, el informe analizó más de 800 perfiles de CMO’s (Chief Marketing Officers) durante los meses de mayo y junio, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, lo que refuerza la solidez y representatividad de los resultados.

"Este reconocimiento es un reflejo del trabajo constante, la pasión por la comunicación y el compromiso con la innovación en marketing", ha declarado Lozano, quien lidera desde Madrid la estrategia de comunicación de Morgan Philips Group en dos mercados clave: España y Alemania.

Graduada en ESIC Business & Marketing School, Carmen Lozano ha desarrollado una sólida trayectoria internacional, con experiencias profesionales en Vancouver y París, que han enriquecido su visión estratégica y multicultural del marketing.

El informe de People&Brand se ha convertido en una referencia para identificar a los líderes que marcan tendencia en el ámbito del marketing digital y corporativo.

En él figuran profesionales que, como Carmen Lozano, han sabido conectar con sus audiencias, generar conversación y aportar valor desde sus perfiles profesionales.

Natural de Zaragoza, Lozano mantiene un fuerte vínculo con su tierra natal, donde inició su trayectoria profesional y académica.

Su inclusión en este ranking supone también un motivo de orgullo para la comunidad aragonesa, que ve cómo sus talentos destacan en el panorama nacional e internacional.