Aterriza en Lidl la chaqueta más barata y versátil del otoño: sólo por 8,99 euros tras una rebaja del 25% y en dos colores

La temporada de ir en vaqueros y sudadera está tocando su fin. Ahora, con la llegada de un tiempo más otoñal, toca rebuscar en el fondo del armario con la intención de rescatar las prendas que te pusiste la temporada pasada.

Sin embargo, por menos de 10 euros y en cualquier tienda Lidl de España, puedes encontrar chollos que pasan perfectamente por prendas que en otras marcas textiles cuestan el doble o el triple.

Pese a haber varias opciones hay una que destaca por encima del resto, ya no sólo por su precio (rebajado en un 25%) sino por su diseño contemporáneo y su equilibrio entre estilo y funcionalidad, convirtiéndola en una opción ideal para quienes desean actualizar su armario con piezas versátiles y elegantes.

Se trata de una chaqueta para mujeres, la cual presenta un corte holgado, abierta con opción de cierre mediante botones y de manga larga, confeccionada mayoritariamente con poliéster y Lycra. Otra peculiaridad llamativa son sus bolsillos delanteros de parche, completando un diseño que fusiona los elementos clásicos de una prenda sencilla con toques algo más modernos.

Además, otra de las características principales de esta pieza es que está disponible en dos colores: beige, verde. Haciéndola muy sencilla de combinar para un día normal de trabajo o salir a tomar algo, con unos simples vaqueros hace una combinación de colores más que válida para usarla en el día a día.

Bien es cierto que esta chaqueta en verde oscuro aporta un toque de color sin resultar estridente, mientras que el beige ofrece opciones más neutras y fáciles de combinar.

Chaqueta de Lidl en ambos colores Lidl

Precio y tallas

Su éxito se está notando a la hora de escoger tallas. Actualmente, en la versión online está disponible de la talla XS a la M, incluidas ambas. La talla 'L' se encuentra agotada online y en cuanto a tallas más grandes no hay disponibilidad actualmente.

En lo relativo al precio de la prenda, originalmente costaba 11,99 euros, pero a día de hoy se encuentra rebajada en un 25%, pudiendo encontrarla en 8,99 euros. Representa una opción más que asequible para todos los bolsillos, teniendo en cuenta la tendencia alcista en los precios de la moda contemporánea actual.

Lo que queda claro es que su diseño atemporal ideal para combinar con un look casual hacen de esta prenda una opción segura para quienes quieran renovar su fondo de armario este otoño, dada su elegancia y su fácil combinabilidad.