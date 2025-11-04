Cierra una conocida tienda en Zaragoza tras la quiebra de su matriz: "Absolutamente todo está al 50% de descuento"

La conocida firma de accesorios y bisutería Claire’s abandonará próximamente Zaragoza, igual que lo hará en el resto de España. La filial de Claire’s en nuestro país entró hace unas semanas en liquidación tras la quiebra de la matriz en Estados Unidos. Es decir, todas sus tiendas se dirigen hacia el cierre.

Actualmente, en Zaragoza solo hay una tienda de Claire’s, que se encuentra en el centro comercial GranCasa, tras el cierre de la de Puerto Venecia en junio de 2022.

En la de GranCasa, en María Zambrano, 35, desde hace unos días hay colocados varios carteles en su escaparate que anuncian la situación. “Liquidación por cierre de tienda”, “absolutamente todo al 50% de descuento”, señalan varios de ellos.

Así pues, el único establecimiento de Zaragoza sigue en la misma línea que las del resto de España y otras de Europa, tras la bancarrota de la matriz en Estados Unidos. Después de 64 años de vida, la cadena se ha visto duramente afectada por la deuda, la caída del consumo y el aumento de costes, principalmente derivado por el crecimiento de aranceles impuestos por EE. UU. a China.

Claire's en GranCasa. E.E.

En consecuencia, en septiembre Claire’s Accessories Spain solicitó de forma voluntaria el concurso de acreedores.

Todavía no hay una fecha concreta para el adiós definitivo de Claire’s en Zaragoza, pero sin duda, se trata de una pésima noticia para muchos clientes que tenían como referencia la tienda.

Y es que en Claire’s pueden encontrarse artículos de todo tipo y para todos los gustos. Joyas, accesorios, productos para el pelo, hasta antifaces, peines, paraguas o peluches, siendo una opción perfecta para buscar regalos juveniles. Además, ofrece la posibilidad de hacerse piercings.

Por ello, hay que aprovechar el tiempo que todavía esté abierta. Así lo ha manifestado una vecina del Actur al conocer la noticia. "Es una pena porque es una de las tiendas que más tiempo lleva en GranCasa. Iré a aprovechar los descuentos y comprar pendientes antes de que cierre".

Movimiento en GranCasa

Así pues, aunque durante este año se han vivido numerosas aperturas en el centro comercial zaragozano, también ha habido que lamentar otras despedidas.

Hace unos meses cerró Foot Locker, una cadena que también había anunciado el cierre de numerosas tiendas en todo el mundo debido a las pérdidas. Ese espacio lo ocupará a partir del 14 de noviembre la tienda 'low cost', Tiger.