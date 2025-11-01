El edificio residencial más alto de Aragón está en Zaragoza: costó 75 millones de euros y tiene 285 pisos

Pocos saben que Zaragoza tiene su propio 'Burj Khalifa', salvando las distancias, nunca mejor dicho. Se trata de la Torre Zaragoza, uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de toda la comunidad.

Este edificio puede presumir de ser el edificio destinado para uso residencial más alto de Aragón, contando con nada menos que con 285 pisos, apilados en unos 106 metros de altura. No llega por poco a ser la estructura más alta de Aragón, mérito que se lleva la Torre de Comunicaciones de Movistar, que cuenta con 117 metros de altura.

Tras años de trabajo, los primeros vecinos comenzaron a instalarse en abril de 2022. Desde entonces, esta torre se ha consolidado como un ejemplo de arquitectura vertical en Zaragoza.



Así es Torre Zaragoza

Con 30 plantas de altura y 285 viviendas, todas exteriores, ofrece pisos de entre dos y cinco dormitorios, con superficies que van desde los 68 hasta los 168 metros cuadrados útiles. Además, cada piso cuenta con una amplia terraza que, dependiendo de su orientación y de su altura, permite disfrutar de unas vistas panorámicas de la ciudad.

Lejos de las características de cada piso y, como no, de su increíble altura, esta comunidad no está exenta de lujos. Cuenta con dos piscinas, una de ellas en la planta número 18, pistas de padel, zonas verdes y gimnasio. Además, el edificio dispone de cinco plantas de garaje, distribuidas en 441 plazas de parking y 285 trasteros.

Torre Zaragoza Ingennus / Grupo Plaza 14

Detalles del proyecto

El terreno sobre el que se levanta Torre Zaragoza tiene una historia marcada por ambiciosas operaciones urbanísticas. Según Wikipedia, será en el año 2005 cuando el empresario Luis Nozaleda adquirió la parcela a Zaragoza Alta Velocidad por más de 82 millones de euros. Tras aquella operación, el solar pasó a manos de Torrecerredo, una sociedad vinculada a Ibercaja.

En 2016, el grupo inmobiliario Plaza 14 compró el terreno por una cifra inferior, no revelada públicamente, y en abril de 2017 anunció oficialmente el proyecto. Las obras comenzaron en junio de 2018 y, un año después, en julio de 2019, se completó la cimentación. Para levantar la estructura fue necesario extraer 96.700 metros cúbicos de tierra, utilizar 30.000 metros cúbicos de hormigón y 4.000 toneladas de acero. La fachada se cerró con 1,3 millones de ladrillos y se instalaron 1.750 ventanas.

La inversión total ascendió a 75 millones de euros, consolidando así a Torre Zaragoza como una de las promociones más importantes y costosas de la historia reciente de Aragón. A día de hoy, este edificio sólo tiene publicado un piso en Idealista, con un valor de 412.000 euros (garaje aparte por 30.000 euros), en una primera planta y con 115 metros cuadrados distribuidos con cuatro habitaciones.