Ana María y Adrián abren un restaurante único en Zaragoza: "Cada 4 meses te traslada a una época diferente"

En este nuevo restaurante los clientes viajan a épocas del pasado. ArGa Restaurante

Hoy en día, muchos restaurantes cuidan la gastronomía y la decoración al mismo nivel para ofrecer a sus clientes una experiencia inolvidable en todos los sentidos. Así pues, en Zaragoza se pueden encontrar diferentes establecimientos temáticos que te transportan a otros países o lugares del mundo.

No obstante, acaba de llegar al centro de la ciudad un establecimiento totalmente único. En este caso, el viaje no es a otra parte del globo terráqueo, sino un viaje en el tiempo a épocas del pasado.

Con la ambición de crear algo nuevo y especial en Zaragoza, una arqueóloga y un chef han creado ArGa, restaurante de Arqueogastronomía. Se ubica en Residencial Paraíso, 2 y en su interior guarda numerosas sorpresas al combinar la historia y la gastronomía en una experiencia inmersiva.

Fundado por Ana María Royo Sasot, arqueóloga y recreadora histórica, y Adrián P. Iorga, chef especializado en cocina tradicional y creativa, la esencia de ArGa reside en la recreación de experiencias culinarias de distintas civilizaciones y periodos.

En el proyecto les acompañan Marcos Sierra, historiador y gestor cultural, y Arantxa Monteagudo, recreadora de mujer y mundo civil de diferentes épocas y especialista en Derecho romano.

El restaurante abrió al público este miércoles 29 de octubre, tras celebrar su inauguración oficial el pasado día 25.

Una experiencia sin precedentes

Cada cuatro meses, el restaurante revive una época diferente - como la Roma Antigua, la Edad Media, el Antiguo Egipto, Al-Ándalus o el Renacimiento— ofreciendo un menú degustación nocturno cuidadosamente documentado y recreado.

El equipo de recreadoras históricas de ArGa trabaja junto al chef para investigar recetas, ingredientes y técnicas originales, reinterpretándolos con precisión, creatividad y respeto por su contexto histórico.

Algunos clientes en ArGa. ArGa Restaurante

Durante el día, el restaurante ofrece un menú del día con guiños a la tradición local y productos de temporada, pensado para quienes desean disfrutar de una cocina casera con identidad y calidad. Por la noche, el espacio se transforma por completo para dar vida al menú arqueogastronómico, que convierte cada cena en un auténtico viaje por la historia.

Menú del día y de época

El restaurante abre de miércoles a sábado de 13.30 a 16.00 y de 20.30 a 23.00 y los domingos de 13.30 a 16.00. Sin embargo, a la hora del medio día la comida es “del siglo XXI” con un menú del día en el que se pueden elegir opciones muy variadas por 24,90 euros. En fin de semana y festivos cuesta 29,90 euros.

Actualmente, del 29 de octubre al 2 de noviembre, el menú es el siguiente:

Entrantes

Nuestra ensaladilla con "pan soplado"

Crema de marisco trufado con huevo a baja temperatura y crotones a las finas hierbas

Corazones de alcachofa en tempura con romescu

Arroz meloso de setas con pato, alioli de ajo tostado y crujiente de Ceps

Canelones de poularda al chilindrón con su salsa, piquillo al ajillo, crema agria y crujiente de su piel

Segundos

Albóndigas vegetales

Láminas de bacalao confitado

Lomo de atún en tataki sobre cromo y crujiente de bonito

Rodaballo brasa a la gallega

Carrillera de ternera guisada estilo tailandés

Presa duroc a la brasa

Entrecot de ternera a la brasa

Paletilla de ternasco asada

En ArGa todo está cuidado al detalle. ArGa Restaurante

Postre

Tarta de queso ArGa con coulis de frutos del bosque

ArGa con coulis de frutos del bosque Brownie de chocolate con caramelo salado

Arroz con leche de cabra fresco

Plato de fruta de temporada

Sorberte del día

Tabla de quesos aragoneses con membrillo, nueces y pan soplado

Postre del día con sorpresas caseras

A la hora de la cena el espacio se transforma en la que época que corresponda (ahora en el siglo I d.C, época romana) y el menú degustación tiene un precio de 69,90 euros. Además, para estos cuatro meses el restaurante ofrecerá la comida histórica en una vajilla de cerámica sigillata recreada expresamente para ellos.

Más que un restaurante

“Queremos que cada persona que entre en Arga sienta que está viajando en el tiempo. Que se emocione, aprenda y disfrute con todos los sentidos”, explica Ana María Royo Sasot, cofundadora.

Para Adrián P. Iorga, chef y también propietario, Arga es una vivencia con la que “profundizar en la cultura a través del sabor”. “Es la oportunidad de cocinar con el alma del pasado, reinterpretando con respeto las raíces de nuestra historia gastronómica”.

Gracias al perfil complementario de sus fundadores, y a la pasión de todo el equipo, ArGa Arqueogastronomía se distingue por su rigor histórico, su calidad gastronómica y su valor cultural.

“No solo buscamos deleitar el paladar, sino también generar curiosidad, diálogo y memoria, reviviendo la historia bocado a bocado”, añaden desde el restaurante.

Sin duda, ArGa tiene todo lo necesario para ser un éxito y para triunfar con su sello único entre la competencia de Zaragoza.