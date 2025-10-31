La Aemet avisa de posibles lluvias en Zaragoza para este fin de semana: estas serán las horas y tramos afectados

Zaragoza ha disfrutado durante los últimos días de un ambiente casi primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de viento. A excepción del miércoles, cuando la lluvia sí hizo acto de presencia en la capital, acompañada de niebla por la tarde-noche.

Sin embargo, este respiro meteorológico tiene las horas contadas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado un nuevo parte en el que apunta un cambio notable en las condiciones para este fin de semana.

Aunque no se espera ningún fenómeno adverso de gran magnitud, la previsión sí contempla la llegada de precipitaciones débiles que podrían alterar algunos planes en la capital aragonesa. Los avisos no son de carácter alarmante, pero sí suficientes para recomendar tener el paraguas a mano, especialmente a partir del sábado por la tarde.

El descenso de temperaturas será leve, aunque se prevé un aumento de la nubosidad que irá ganando terreno conforme avance el fin de semana. Este cambio marcará el inicio de un ambiente más otoñal en la ciudad.

Horas y días clave del fin de semana

Según el último parte de la Aemet, este viernes 31 de octubre se mantendrá estable y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas oscilarán en torno a los 15 grados, con un ambiente tranquilo y sin apenas viento, ideal para aquellos que quieran aprovechar las últimas horas de buen tiempo.

El sábado comenzará con nubes altas y temperaturas entre los 13 y 21 grados, sin rastro de lluvia durante la mañana. No obstante, el panorama cambiará progresivamente a partir del mediodía: entre las 12:00 y las 18:00 horas se estima un 15 % de probabilidad de lluvia, que aumentará drásticamente por la tarde.

Será a partir de las 18:00 horas cuando la probabilidad de precipitaciones subirá hasta el 90 %, aunque serán de carácter débil.

El domingo amanecerá con cielos muy nubosos y lluvias escasas durante la primera mitad del día, con una probabilidad del 70 %. A medida que avance la jornada, las nubes se mantendrán, pero las precipitaciones irán desapareciendo, dejando paso a un final de fin de semana más estable.

Cabe destacar que las lluvias serán débiles y que el parte meteorológico podría cambiar a lo largo del fin de semana. Aún así, conviene tener en cuenta los tramos horarios más inestables y planificar el fin de semana en consecuencia.