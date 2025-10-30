Abre por primera vez en Zaragoza una tienda de moda: "Los precios están bastante bien, desde los 15 a los 50 euros"

A menudo se escucha la frase de que “si un negocio funciona en Zaragoza, funciona en todos sitios”. Por ello, muchas marcas o emprendedores apuestan por instalarse en la capital aragonesa en sus inicios.

Así pues, hace unos días ha abierto en el centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza la marca Balmohk, del grupo danés Bestseller (que también es propietario de las tiendas de Jack&Jones, Vero Moda, Only).

Se trata de la tercera tienda de esta cadena en España, tras abrir en Castellón y luego en Madrid este mismo año. La primera tienda física se inauguró el pasado mes de septiembre, por lo que se trata de una marca bastante nueva.

Balmohk es una marca joven cuya oferta se basa en la moda urbana para hombre y mujer, que nació para conectar con una nueva generación: expresiva, consciente y en constante evolución, según describen en su web.

Ahora, Balmohk llega a Puerto Venecia para vestir a una generación que vive con autenticidad, creatividad y estilo propio, fijando precios accesibles.

Por ejemplo, desde el centro comercial zaragozano detallan que tiene una colección denim desde 17,99 euros y con diferentes modelos: flare, cargo, rectos, oversize…

Una joven zaragozana ha descubierto ya este nuevo espacio y ha publicado un vídeo en redes sociales contando su experiencia, además de recomendando la visita. “Parece de Inditex, pero no lo es”, comentaba esta joven, Sacha.

"Los precios están bastante bien porque van desde los 15 a los 50 euros", añade. En cuanto a las prendas, señala que es un estilo urbano y de tonos neutros.

Otras novedades

Además, recientemente en Puerto Venecia también ha abierto la tienda New Era Europe, una línea americana que nació en 1920 y que está especializada en gorras. En concreto, tiene la línea oficial de las de la NBA.

Por otro lado, a través de sus redes, Puerto Venecia ha contado otras de sus novedades, como la reapertura de Frutolandia, con un espacio renovado pero manteniendo la misma esencia y en el mismo lugar.

Igualmente, la conocida joyería Singularu ha estrenado nueva tienda en la planta baja del centro comercial.