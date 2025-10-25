El barrio más barato de Zaragoza para vivir es ahora el más solicitado: 1.611 euros el m2 y pisos desde 45.000 euros

Adquirir una vivienda en Zaragoza se ha convertido en una auténtica odisea para miles de particulares e inversores hoy en día. Pese a que se está construyendo, muchos expertos señalan que una de las causas se debe al aumento de demanda en comparación con una escasez en la oferta de vivienda, lo que da lugar a pisos con precios estrepitosamente altos.

Sin embargo, muchos ya saben dónde buscar esas ‘gangas’ que, pese a no estar en las zonas más céntricas de la ciudad, tienen los servicios necesarios para que no te falte de nada.

Durante años, Oliver-Valdefierro fue un barrio asociado a precios bajos y viviendas humildes. Sin embargo, la realidad del mercado inmobiliario en Zaragoza ha cambiado drásticamente. Hoy, con un precio medio de 1.611 euros por metro cuadrado, esta zona se ha convertido en el punto de mira de quienes buscan comprar vivienda a precios razonables.

Según los últimos datos de Idealista, el precio en Oliver-Valdefierro ha descendido un 1,5 % respecto a agosto, pudiendo ver varios pisos a la venta por cantidades menores a 50.000 euros.

Le sigue muy de cerca el emblemático barrio de Torrero-La Paz, con un precio por metro cuadrado de 1.776 euros y pisos a partir de 74.000 euros. En el otro extremo, el centro se sigue manteniendo como la zona más cara de la ciudad, con un abrumador 2.825 euros el metro cuadrado, cuya propiedad más barata es un estudio de 30 metros por 124.900 euros.

Pisos en el barrio más barato de Zaragoza

Muchos de estos precios más atractivos esconden una realidad oculta. Hay muchas opciones de viviendas situadas en la franja de los 25 y 30.000 euros, eso sí… ocupadas ilegalmente. Ser el barrio más barato de Zaragoza tiene sus desventajas, y la okupación encabeza la lista de ellas.

Para quienes buscan una opción real y habitable, las oportunidades siguen siendo notables. Uno de los ejemplos más destacados es un bajo reformado por 45.000 euros, con dos habitaciones, salón, cocina y baño en 41 m². “Actualmente está alquilado, por lo que es una opción atractiva para quienes buscan una inversión con rentabilidad inmediata”, señala el anuncio, siendo una muy buena opción para pequeños inversores.

Piso de 41 m2 por 45.000 euros de Oliver - Valdefierro Idealista

También abundan pisos en torno a los 50.000 euros, una cifra impensable en zonas como el Actur o la Romareda. Este rango de precios, unido a una mejora progresiva de los servicios y del entorno, está atrayendo a nuevos vecinos (muchos de ellos jóvenes) que buscan invertir o empezar una nueva vida sin alejarse de la ciudad.

Lejos de la imagen de antaño, Oliver-Valdefierro vive un cambio silencioso pero firme. Sus bajos precios, su buena comunicación y la creciente demanda lo han convertido en uno de los barrios más activos del mercado inmobiliario zaragozano. Y aunque su media de 1.611 euros el metro cuadrado lo mantiene como el más barato de la ciudad, todo apunta a que su futuro no lo será por mucho tiempo.