David Ayala, empresario zaragozano que vive en Andorra: "Pasé de facturar 20 o 30.000 'pavos' con 18 años a estar a cero"

David Ayala, zaragozano afincado en Andorra desde hace cinco años, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del SEO (posicionar páginas web en las primeras opciones de Google). En una conversación en el canal de Youtube con el empresario y hostelero zaragozano Aldo Sorrosal, David repasa sin filtros sus inicios, sus errores y la mentalidad que le permitió transformar los fracasos en aprendizaje.

Fundador de SEO Rosa, autor del libro Visibilidad Online y organizador del evento empresarial Andorra Master, David ha convertido el posicionamiento web en su profesión y su forma de vida. “Empecé en el sector adulto. En aquel entonces no tenía ni idea de lo que era el SEO. Era como una apuesta, cuando ves que va traccionando tráfico ya te cambia el chip”, confiesa.

Hoy, este zaragozano ayuda a empresas a facturar millones gracias a estrategias digitales y sostiene que Andorra se ha transformado en un ecosistema ideal para emprendedores. “Sería hipócrita decir que no es uno de los motivos el que pague menos. Evidentemente sí. Pagar hay que pagar igual, porque hay que pagar carreteras, hospital, etc”.

La importancia del SEO en un negocio

Ayala defiende que los negocios tradicionales deben adaptarse al entorno digital, cada vez más cambiante. Cita como ejemplo el caso de uno de sus clientes, una empresa de aires acondicionados con treinta empleados, que obtiene el 90% de su facturación gracias al SEO.

Además, sostiene que experimentar y no conformarse es clave para crecer: “En los negocios físicos hay que adaptarse ya no solamente al SEO, ahora también hay que introducir las IA’s si eres ambicioso”, advierte.

Su libro Visibilidad Online recopila buena parte de esa experiencia. “Hay muchas técnicas que los influencers no hablan y se pueden aprovechar”, señala. Entre ellas, menciona la viralización en Forocoches o la publicidad en Pinterest. Y aunque el SEO ha evolucionado con los años, asegura que hay ciertas estrategias clásicas como el linkbuilding que “incluso ahora funcionan mejor que antes”.

El éxito y el fracaso en el emprendimiento

Con apenas 18 años, David Ayala llegó a facturar entre 20.000 y 30.000 euros al mes, pero aquel éxito precoz terminó en ruina. “Pasé de facturar 20 o 30.000 pavos con 18 años a estar a cero”, recuerda. La falta de educación financiera fue clave en su caída: “Me fundí toda la pasta”, admite. Provenía de una familia sin experiencia en manejar grandes cantidades de dinero, y no supo cómo gestionarlo.

Su segunda gran caída vino de la mano de un socio. “Fue una de las hostias más grandes que me he pegado”, reconoce. Aquel negocio funcionaba, pero una mala gestión ajena lo llevó a la ruina. “El socio la lió”, explica. De esa experiencia extrajo una lección fundamental: “No puedo poner tampoco todos los huevos en una cesta solamente con un socio. Porque como se le pire la pinza o me la líe, me quedo con el culo al aire”.

Desde entonces, el zaragozano aprendió a blindar sus proyectos y depender solo de sí mismo. “Necesito que el negocio dependa de mí al 100%. Si fracasa, que sea por culpa mía y no por otro”, sentencia. No obstante, no reniega de volver a asociarse, aunque ahora lo hace con mucha más cautela. “Busco socios que son conocidos por no asociarse con nadie fácilmente, esos son los buenos”, confiesa.

Define esa etapa como un “máster en legalidad y en empresas físicas”, un aprendizaje que, aunque duro, reforzó su visión empresarial. Para Ayala, las caídas (si se entienden y se asimilan) son el mayor motor que te puede llevar al éxito.