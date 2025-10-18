Sergio (24), emprendedor zaragozano en Andorra: "Gano más de lo que imaginaba, he podido retirar a mis padres"

El emprendimiento online atraviesa un momento dorado, y nombres como Willyrex, Wall Street Wolverine, Euge Oller o el zaragozano Sergio Beguería se han convertido en referentes de esta nueva generación de creadores que viven de sus proyectos digitales.

Sergio, en concreto, ha logrado construir una comunidad enorme: casi 500.000 suscriptores en su canal principal de YouTube y casi 2 millones de oyentes en su podcast. A través de estos espacios, comparte los pasos que lo llevaron a alcanzar la independencia financiera y el éxito personal, además de los hábitos y estrategias que, según él, han sido clave para llegar hasta donde está.

Considerado uno de los emprendedores más punteros de Aragón, este joven ha mostrado en redes que actualmente reside en Andorra, desde donde sigue creando contenido y motivando a miles de jóvenes a seguir sus pasos.

En su último vídeo, cuenta los consejos que a él mismo le han funcionado, enfatizando en la estrategia que debe seguir cualquier joven en su etapa de los 20 y los 30 años. “Los 20’s es la edad para disfrutar de la vida y después ya te tocará trabajar y responsabilizarte. Ese es el peor consejo que te pueden dar en la vida”, señala.

“Es algo que me enerva mucho y me pone muy nervioso”, mantiene enfadado diciendo que este mensaje es muy perjudicial para los jóvenes, a la par que antiproductivo.

“Por suerte y por mucho trabajo tengo la vida que yo quiero. Gano más de lo que me imaginaba, he podido retirar a mis padres y sobre todo, conseguir objetivos que para mí parecían imposibles”, comenta. “Ahora estoy disfrutando de mi vida como nunca antes pudiera haber disfrutado, y pienso, qué peligro hubiera tenido si hubiera escuchado este mensaje y me lo hubiera creído”.

Línea de la vida y lo que hacer en cada momento según Sergio Beguería

Sergio divide el camino del emprendimiento y del desarrollo personal en tres fases: crecimiento, consolidación y maduración.

En la primera etapa, la del crecimiento, explica que lo más importante es conocerse y descubrir qué se quiere realmente. “En esta etapa, hay que decir que sí a la vida. Es decir, salir de tu zona de confort”, afirma.

Según él, las grandes oportunidades solo aparecen cuando uno se atreve a salir de donde está. Además, aclara que vivir experiencias no significa simplemente salir con amigos, sino atreverse a probar cosas nuevas: “Vivir experiencias es probar a abrir un canal de YouTube y ver si funciona, o irte al extranjero a aprender un idioma.”, por ejemplo.

La segunda etapa, la consolidación, exige perseverancia y paciencia. Sergio recuerda que sus inicios no fueron fáciles y que los resultados tardaron más de un año en llegar. “El primer año que empecé a crear contenido no conseguía nada de resultados. Menos mal que no hice caso a los consejos de dejarlo, si lo hubiera hecho no hubiera tenido un vídeo viral en el mes número 13 donde mi canal pasó de 800 suscriptores a 20.000 en dos semanas”, cuenta.

Por último, llega la fase de maduración, un momento en el que, según el emprendedor, se aprende a ser más selectivo y estratégico. “En esta fase ya no puedes decir que sí a todo”, señala, destacando que esta etapa consiste en tomar decisiones más conscientes y enfocarse en lo que realmente aporta valor.

Actitudes clave para el éxito

Para lograr una vida de libertad y éxito como la que dice Sergio, es esencial asumir la responsabilidad total de tu futuro. Nada cambia hasta que entiendes que tus resultados (dinero, carrera o estilo de vida) dependen solo de ti. Dejar de culpar a las circunstancias y tomar el control es el primer paso hacia una transformación real.

Después, llega la disciplina, aceptar que el progreso requiere esfuerzo constante y momentos de aburrimiento. Trabajar duro todos los días, aunque no haya resultados inmediatos, es lo que diferencia a quienes construyen algo sólido de quienes se quedan esperando oportunidades.

Por último, adopta una mentalidad de aprendizaje y experimentación. No temas equivocarte; cada error es feedback que acelera tu crecimiento. Di “sí” a los retos, aprende de todos y mejora un poco cada día.

Sergio (24), emprendedor zaragozano en Andorra: "Gano más de lo que imaginaba, he podido retirar a mis padres"

Este vídeo cuenta ya con miles de visualizaciones en YouTube, teniendo todo un séquito de usuarios y fans que siguen los consejos de Sergio para crear una marca personal potente y conseguir acortar el camino hacia esa ansiada independencia financiera.