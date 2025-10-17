Noe y David cenan en el nuevo restaurante del centro de Zaragoza y le ponen de nota un 9: "Casi no podemos acabarlo"

No hay semana que en Zaragoza no abra una tienda o un nuevo restaurante. Los negocios en la ciudad surgen en cada esquina y en cada barrio. Uno de los más recientes subió su persiana este verano en pleno centro, y son muchos los vecinos que se han acercado a probarlo.

Noe y David son una pareja de viajeros que disfrutan conociendo otros países y descubriendo la gastronomía local. Ella es de Soria y él de Zaragoza; en esta ocasión no han tenido que coger el avión para deleitarse con buenos platos.

Hace unos días cenaron en el nuevo restaurante Me va Me va, y no dudaron en ponerle un sobresaliente: calificaron la comida con un 9.

En una ciudad con tanta oferta gastronómica y de calidad, los vecinos ya tienen entrenado el paladar. Noe y David viajan mucho y han probado de todo, por lo que su nota de sobresaliente no es un asunto baladí.

En la carta del restaurante se respira producto, temporada y un punto de travesura. En la carta conviven las “Madejas crujientes con gamba cristal” o el “Torrezno con crème fraîche y huevas de trucha”, y una selección de pescados poco habituales como el San Pedro, además de arroces, fideuás y carnes seleccionadas.

Los viajeros cuentan sus aventuras en el blog The Next Land y en sus redes sociales. Uno de los últimos vídeos que han compartido es su experiencia en el nuevo restaurante del centro de Zaragoza.

Me va Me va abrió el pasado 26 de junio en la calle Josefa Amar y Borbón, 8. Un lugar vivo y versátil, dividido en diferentes ambientes que se adaptan a cada momento del día (y de la semana).

Lo que probaron esta pareja fue una ensaladilla rusa, steak tartar, atún a la brasa, tabla de quesos y, de postre, tarta de queso. El ticket final fue de 79,40 €.

"Comenzamos con un generoso aperitivo que era un paté de rabo de toro y queso", explica David en el vídeo. "La ensaladilla rusa con bacalao ahumado y atún estaba increíble", asegura. "Para seguir, uno de los mejores steak tartar que hemos probado. Se notaba que lo habían realizado en el momento", afirma David.

@thenextland Restaurante Me va, Me va Ubicación: calle Josefa Amar y Borbón, 8 - Ensaladilla rusa: 14€ - Steak tartar: 22€ - Atún a la brasa: 18,50€ - Tarta de queso: 7€ - Tabla de quesos: 7€ ♬ sonido original - The Next Land

"De principal pedimos el lomo de atún con setas shiitake y una salsa que estaba muy buena", continúa, insistiendo en la calidad del producto y dejando claro que la "cantidad es generosa".

El postre fue la mítica tarta de queso, "demasiado dulce" para el gusto de David, y una tabla de quesos con frutos secos y membrillo, que "casi no pudieron acabar".

Cocina gamberra

Los jueves, viernes y sábados, brilla un expositor de bivalvo vivo con género traído diariamente desde Galicia. Y para quienes buscan informal, hay tapas y finger food que apuestan por lo divertido sin renunciar a lo bien hecho.

En el terreno de bebidas, la coctelería cobra protagonismo gracias a José Antonio Gareta, y también hay espacio para cervezas artesanas aragonesas y refrescos sin alcohol de Tensina, naturales, ecológicos y sin azúcares añadidos.

Más allá de la cocina, Me va me va se convierte en punto de encuentro desde las 17.30, de jueves a sábado, con música en vivo a cargo de reconocidos DJs.