Una conocida marca abre de forma inminente su tercera tienda en Zaragoza: "Se ha hecho esperar"

Foto de archivo de la inauguración de la nueva tienda de Álvaro Moreno en Valladolid.

Ya no queda nada para que abra sus puertas al público de Zaragoza la nueva tienda de Álvaro Moreno, la tercera en la ciudad. Tras sus locales ya consolidados en paseo Independencia y Puerto Venecia, la marca andaluza abre en el centro comercial GranCasa, ampliando su presencia en la capital aragonesa.

Fue hace tres meses, en julio, cuando salió a la luz su nuevo desembarco, pero hasta ahora no se había conocido la fecha de apertura. Esta ya está confirmada y será el próximo jueves 23 de octubre el día señalado, tal y como se puede apreciar en el exterior del establecimiento.

La marca andaluza de Álvaro Moreno ocupará una parte del gran local que dejó vacante Zara (Inditex), espacio que también comparte con un renovado Stradivarius, que abrió este verano.

Sin duda, esta nueva apertura es una noticia excelente para el público de Zaragoza, pues es una tienda muy popular entre los jóvenes por su estilo elegante pero asequible.

De hecho, cuando se conoció la apertura, allá por el mes de julio, la expectación fue enorme entre los zaragozanos. “Es la marca favorita de mi novio”, comentó sorprendida una joven. Otra añadió: “Está bien que abran una en otro centro comercial, la verdad”.

Así pues, al conocer por fin la fecha oficial, algunas zaragozanas lo han celebrado: “Por fin, se ha hecho esperar. Llevo viendo el cartel de próxima apertura varios meses y estaba esperándolo”.

Y es que Álvaro Moreno tiene una clientela fiel gracias a su propuesta estética y su política de precios justos.

Nueva tienda en GranCasa

La llegada de Álvaro Moreno supone otro paso más en la nueva etapa que vive el centro comercial GranCasa, que ha vivido grandes aperturas en los últimos meses, así como reubicaciones de algunas de sus marcas (Misako, Parfois, Stradivarius).

Álvaro Moreno mantendrá su esencia: camisas, polos, pantalones y prendas cuidadosamente diseñadas desde su sede central en Osuna (Sevilla), bajo una filosofía de kilómetro cero y producción cercana. La marca, que se define como “una compañía cercana, con ropa de calidad y valores claros”, gestiona desde allí un catálogo que supera las mil referencias.

Con más de 70 tiendas en toda España, incluyendo su creciente red de outlets, Álvaro Moreno es una de las historias de éxito del retail español. En menos de dos décadas ha logrado consolidarse en los principales ejes comerciales del país, demostrando tener un músculo financiero que le permite jugar en las grandes ligas.

La moda masculina gana un nuevo templo en Zaragoza, y lo hace de la mano de un sello que combina elegancia, cercanía y una clara apuesta por el diseño nacional.