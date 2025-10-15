Antonio, jubilado con 45 años cotizados: "No puede ser que pierda el 15% de mi pensión de por vida"

Antonio Matinero tuvo que jubilarse involuntariamente tras una larga carrera de 45 años cotizados. Sin embargo, al haberse tenido que retirar antes de la edad ordinaria del mundo laboral, sufre una penalización del 15% sobre su pensión.

El jubilado zaragozano es presidente de AsJubi40, un colectivo centrado en defender la Jubilación Anticipada sin Penalizar que se manifestará en Madrid el próximo 25 de octubre, y ha compartido su testimonio con El Español.

Así, Matinero califica este sistema como una "discriminación" y demanda un trato justo para los trabajadores que, como él, comenzaron a trabajar a edades tempranas, (en su caso a los 15 años) y ahora ven cómo personas que han trabajado 10 o 15 años menos, cobran lo mismo que ellos.

Matinero critica una realidad que como él sufren muchos de su generación: "Después de 45 años trabajando y cotizando para la Seguridad Social, me tuve que acoger a la jubilación anticipada involuntaria y en consecuencia perdí el 15% de la base de mi pensión", denuncia.

Antonio se jubiló involuntariamente 2 años y medio antes de la edad ordinaria de jubilación, es decir, a los 62 años, motivo por el cual se ha visto penalizado con un coeficiente reductor.

Antonio Matinero (a la dcha) junto a otros pensionistas de AsJubi40 en Bruselas. Cedida.

Ahora bien, como especifica el jubilado, "esto no es una situación individual o extraña, más bien al contrario, es una situación muy normal y algunos pueden perder hasta un 24% de su pensión". Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el año 2025, al menos un 27,6% de las nuevas jubilaciones han sido anticipadas, esto se traduce en aproximadamente 49.985 jubilaciones anticipadas.

La cantidad de dinero que se pierde depende de cuántos años antes de la edad legal de jubilación uno se retire, tema por el que "algunos políticos y miembros del gobierno reprochan que empezamos a cobrar la pensión antes" y por eso hay que reducirla.

No obstante, Antonio ha hecho sus cálculos, y las cifras no le cuadran: "Yo tengo ahora 71 años. Hasta finales de este año, lo que he cobrado de más por jubilarme dos años y medio antes, se igualará con lo que habría cobrado si me hubiera jubilado a la edad legal. A partir de ese momento, empezaré a perder dinero", sentencia.

"Si vivo hasta la esperanza de vida promedio, que es aproximadamente 84 o 85 años, terminaré habiendo perdido alrededor de 50.000 euros en comparación con lo que habría cobrado si me hubiera jubilado a los 65 años, sin penalización", asegura.

Para aquellos que no sepáis qué es @asjubi40, os dejamos este Dossier explicativo de nuestra Asociación.

No te olvides de ver el video, ¡comparte! ¡difunde! Ayúdanos a que nuestra voz y TU voz llegue más lejos, ¡Suscríbete a nuestro canal!https://t.co/PvvQi1Glwc — Asjubi40 (@asjubi40) July 24, 2025

"Por eso, creemos que no es justo que después de haber cotizado muchos años a la Seguridad Social, tenga que soportar una pérdida tan grande durante toda mi vida. Lo que pedimos es que se aplique la penalización solo hasta la edad que tendría si hubiera esperado para jubilarme legalmente (en mi caso, 65 años). Si ahora la edad legal sube progresivamente a 66, 67 años, la penalización debería aplicarse solo hasta esa nueva edad. A partir de ahí, una vez que las cifras cuadran, se debería eliminar la penalización; vamos no tiene sentido que pierda el 15% de mi pensión de por vida", argumenta Antonio.

El presidente de ASJUBI40 recuerda que “Asjubi40 llevan 10 años luchando por esto y durante estos años nos hemos reunido con portavoces de todos los partidos políticos en España y hemos presentado proposiciones no de ley en las 17 comunidades autónomas, de las cuales 16 han sido aprobadas”, explica.

Antonio Matinero (a la izda) junto a otros pensionistas en Bruselas. Cedida.

Sin embargo, "a la hora de la verdad, cuando los políticos tienen que legislar pues no nos hacen caso a esas proposiciones no de ley, y las meten en el cajón y ahí están olvidadas", critica. El pasado mes de septiembre acudieron a Bruselas para conseguir apoyo Europeo, tras exponer sus denuncias la Eurocámara decidió mantener abierta la reclamación de estos jubilados anticipados españoles.

Finalmente, Antonio enfatiza que su colectivo y su generación son quienes "más han participado y más ha colaborado en el bienestar social y económico de este país", y que su lucha no es solo para ellos, sino para los jóvenes y generaciones futuras, a las que "echan de menos en las movilizaciones".

AsJubi40 junto a otros colectivos de pensionistas de toda España (COESPE, Movimento pensionista Vasco, Mareas ...) se manifestarán en Madrid el próximo 25 de octubre.