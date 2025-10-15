Abre un nuevo Aldi en este barrio de Zaragoza: "Esto es una auténtica locura, si lo llego a saber no vengo"

El interior del Aldi en la inauguración de este miércoles, en Zaragoza. E.E Zaragoza

Éxito rotundo en la apertura del nuevo supermercado Aldi en Zaragoza. El establecimiento, ubicado en el barrio de Valdespartera, ha abierto sus puertas a las 9 de la mañana donde ya había personas desde antes.

Aunque las expectativas ya eran "altas", en el local se han formado filas tan largas, que llegaban hasta la mitad del establecimiento. Una señora, que esperaba de las últimas, ha dicho que era "una locura". "Si lo llego a saber no vengo", ha afirmado.

Sin embargo, muchas otras personas se paseaban por los pasillos, emocionadas, a pesar de la dificultad por comprar: "Para el barrio es fenomenal, estamos contentísimos y es que estamos al lado", ha afirmado una mujer.

Asimismo, ha contado que en este supermercado "hay productos que no hay en otros lados" y que sobre todo van a comprar en el bazar. "Siempre hay ofertas", ha afirmado. Por eso, ha explicado que es un local que conocía "de siempre" y que "cuantos más abran mejor".

En la inauguración del establecimiento ha estado presente el número dos del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, quien ha confesado que "es un día muy especial". "Esperamos que próximamente se incorporen más tiendas", ha señalado.

Así, durante la inauguración, se han encontrado promociones especiales y descuentos exclusivos sobre todo en la zona del bazar. "Zaragoza es probablemente la ciudad que más está creciendo y merece los precios y productos que trae Aldi", ha afirmado el edil.

"He visitado otros y esto es una absoluta excepción", ha continuado Lorén, mientras miraba la cantidad de personas que se encontraban en el local. El Portavoz de Aldi, Pablo Gracia, también ha hecho hincapié en los clientes: "Siete millones de familias son clientes habituales", ha afirmado.

Un supermercado, que tal y como ha explicado, tiene "muchas" opciones de ahorro. "Basado en la calidad del precio lo más bajo posible, lo que nuestros clientes van a agradecer", ha indicado.

Eso mismo opinaba otra señora, quien, también ha destacado los productos de la panadería: "Los chocolates son buenísimos, y todo aquí en general", ha explicado.

Además, con cualquier compra, desde el 15 de octubre al 7 de diciembre, cualquier persona podrá participar en un concurso con un premio de 1.000 euros para comprar en Aldi.

Nuevo Aldi

El nuevo supermercado, situado en la Calle Isla del Tesoro 3, cuenta con unos 1.000 m2 y 74 plazas de aparcamiento, con puntos de carga y placas solares. Además, cuenta ya con una plantilla de más de 14 trabajadores y trabajadoras.

Con esta apertura, Aldi consolida su crecimiento con el acceso a un variedad de surtidos de calidad a precios ajustados, con 9 de cada 10 productos de marca propia y 8 de cada 10 de origen nacional.

El concejal Ángel Loren acompañado de la edil Ruth Bravo y el portavoz de Aldi en Zaragoza, Pablo Gracia. E.E Zaragoza

Este Aldi, el tercero que hay en la provincia, que se une al de Calatayud. En Aragón también puede encontrarse uno en Barbastro y Monzón, provincia de Huesca.