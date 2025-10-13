Abre una tienda en el centro de Zaragoza con éxito asegurado: "Es nuestra ciudad, queríamos abrir en condiciones"

Desde hace unos días, una de las calles más céntricas de Zaragoza luce un cartel que anuncia una nueva apertura. Se trata de la calle Jerónimo Zurita, donde próximamente abrirán dos marcas de moda españolas: MarÁvic y Flabelus, tal y como refleja el escaparate.

MarÁvic es una firma de moda de Zaragoza fundada por las hermanas Victoria y Alba en 2021. Su elegante oferta cuenta con vestidos, sobrecamisas, camisas, trench y calzado.

Por su parte, Flabelus es un proyecto que nació en 2020 de la mano de Beatriz de los Mozos y que ha revolucionado el mercado con su oferta de calzado femenino entre el que destacan sus venecianas clásicas o las Mary Jane que han lucido diferentes famosas.

Ambas marcas 'madre in Spain' han crecido exponencialmente en los últimos años con una oferta original y cuidada y en Instagram tienen una comunidad de más de 200.000 y 300.000 seguidores.

Así pues, ahora se unen en un mismo local para ofrecer sus artículos a las zaragozanas. “Va a haber un lado con todo de MarÁvic y otro de Flabelus. En el mismo local tienes las dos tiendas”, describen desde la marca zaragozana.

Las dos líneas comparten la misma estética y ya han colaborado en diferentes ocasiones a lo largo de los últimos dos años. “Somos similares a nivel estético y en filosofía de marca. Son de mujeres emprendedoras con visión internacional y todo producido en España. Además de un carácter más divertido, artesanal y colorido”, justifican desde MarÁvic.

Así pues, en busca de una mayor presencia física, nace la nueva tienda. Y es que hasta ahora, MarÁvic tiene un local en Madrid, en la calle Claudio Coello, 81 y un showroom en Zaragoza, en Antonio Gil de Jasa, 18. Sin embargo, querían poder ampliar su horario y estar en una zona de paso de la ciudad.

“En Madrid abrimos el pasado mes de abril y la idea ahora era, como todo empezó aquí, abrir una tienda en condiciones en nuestra ciudad”, afirman.

Para Flabelus será su primer espacio en la capital aragonesa, sumando un nuevo destino en su larga lista, donde aparece París con dos tiendas o puntos de venta en Nueva York, Londres, Milán…

Según ha confirmado MarÁvic a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, la tienda abrirá a finales de octubre. La fecha no es concreta, porque depende de las obras, pero rondará la última semana del mes.

Cartel exterior del local. E.E.

Nuevas aperturas en el centro

De esta forma, las aperturas en el centro de Zaragoza siguen siendo noticia. Con el nuevo curso, han sido muchos los que han apostado por abrir su negocio, así como grandes firmas o cadenas ampliar su terreno.

En la calle Alfonso I de Zaragoza ha abierto últimamente un local de yogur griego helado, otros de fresas con chocolate, mientras que se prevén otras nuevas como la marca Anekke. En esta zona también ha aterrizado la cafetería de especialidad Fika&Go.

Por su parte, esta misma semana se inauguró la primera tienda de Mango Home en Zaragoza entre la calle San Miguel e Isaac Peral.

De esta forma se demuestra que Zaragoza es un lugar atractivo para las marcas y los emprendedores.