Juan Luis, empresario zaragozano dueño de una aerolínea: "Nos gastamos 1,2 millones de euros en cambiar los asientos del avión"

Un eslogan que consiguió hacerse frase mítica es: "De Madrid al cielo". Desde hace un par de años también se puede decir desde Zaragoza; aunque muy pocos saben que la capital aragonesa cuenta con su propia aerolínea.

La Corporación Aragonesa Aeronáutica, conocida por el nombre comercial de Air Horizont es una empresa aragonesa especializada en el transporte de viajeros y mercancías. Cuenta con seis aviones, profesionalidad y más de 10 años viajando entre las estrellas.

"Para las empresas nuevas en la industria de la aviación, cumplir diez años supone ser una compañía charter bien establecida", contaba Juan Luis Díez, Director General en la web de la empresa, con motivo del décimo aniversario.

Hace diez años, dos pilotos apasionados por el cielo, Juan Luis Díez y Manuel Salhi, tomaron una decisión que cambiaría el horizonte de la aviación en Aragón y más allá. En el corazón de Zaragoza, soñaron con una aerolínea diferente, una que, más allá de llevar pasajeros, fuera capaz de transportar los valores y la identidad de su tierra a cada destino. Así nació Air Horizont.

La única aerolínea aragonesa, celebró el año pasado su décimo aniversario. Juan Luis Díez, Director General, compartió algunos de los hitos más significativos y los retos superados a lo largo de estos años por la compañía.

Aerolínea aragonesa

La pandemia de COVID-19 presentó uno de los mayores desafíos para Air Horizont. Según Díez, el plan estratégico de la compañía para 2020 apuntaba a conseguir beneficios por primera vez, pero en lugar de eso, enfrentaron fuertes pérdidas.

Afortunadamente, para 2023, Air Horizont logró recuperar su estabilidad financiera y volvió a generar beneficios, aunque todavía queda por liquidar la deuda contraída durante la pandemia.

Con la llegada de la pandemia se introdujeron en el sector de vuelos de élite. "A través de un contacto británico, entramos en ese mundo de vuelos ‘de élite’ y hubo que invertir en modificar dos aviones, del orden de 1,2 millones de euros, para cambiar de 168 asientos a 72 y adecuarlos por dentro", explicaba Díez.

Esta inversión les permitió convertirse en proveedores de equipos de fútbol de competiciones europeas y varias selecciones nacionales, así como en transportistas de importantes bandas de música.

En estos 10 años Air Horizont ha crecido hasta contar con aproximadamente 200 empleados. Aunque su oficina principal se encuentra en Zaragoza, la compañía siempre ha tenido una visión europea. La base operativa principal está en Malta, donde se llevan a cabo los procesos de ingeniería y operaciones de vuelo.

"Además, tenemos una oficina de ventas en Milán y una base operativa para aviones de élite en Southend, al sur de Londres, lo que nos permite ser proveedores de la Premier League", explicaba el Director General.

Las próximas escapadas desde Zaragoza abarcan nueve destinos de ensueño: Roma, Oporto, Munich, Bolonia, Brujas, Venecia, Sicilia, Córcega y Malta.