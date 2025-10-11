Dani Martín (26), dueño del restaurante con la mejor carne de Zaragoza: "Al principio quería rendirme, hay muchos pagos"

El 23 de marzo del 2023 abrió en el barrio de Miralbueno (Zaragoza) D23, un restaurante que apuesta por la calidad con carnes de importación y el mejor producto de España. Aunque, su principal sello de identidad, es el trato y la cercanía con el cliente.

Gracias a una apuesta firme y ambiciosa, D23 va camino de cumplir tres años en Zaragoza y cada día con mayor reconocimiento. Eso sí, los inicios no fueron fáciles para su fundador, Dani Martín.

Este joven zaragozano decidió abrir el restaurante con tan solo 23 años, pero después de toda una vida empapándose de la hostelería. “Mis padres han sido siempre hosteleros. Donde trabajaba yo estaba muy bien, pero había que tomar una decisión. O seguía trabajando para alguien o emprendía. Dado el ejemplo que tenía en mi casa, decidí lo segundo”, recuerda.

Así nació D23, ubicado en la plaza de Los Lagos Azules, 9, que en principio iba a enfocarse en casquería. “Poco a poco vimos las necesidades que tenía la gente y me fui adaptando. Nos hemos centrado en la carne y es más un restaurante”.

Haciendo memoria de los orígenes, Dani Martín confiesa que los dos primeros años han sido “bastante duros”. “Hay muchos pagos de los que no eres consciente hasta que tienes que pagar facturas. Tenía mucha plantilla, gastaba más de lo que podía”, reflexiona.

Incluso, el dueño se planteó dejarlo porque “no estaba preparado”: “Me quería rendir, pero había otra parte de mí que decía sigue trabajando”.

Y ahora se da cuenta de que ha merecido la pena todo el trabajo. “Se nos está dando el reconocimiento que me hubiera gustado desde el primer día”, señala el propietario del restaurante, que ha crecido mucho gracias a las redes sociales y el boca a boca de los clientes.

Chuleta de vaca gallega. E.E.

Carne diferencial

Dani Martín tiene claro que para conseguir que la gente fuera del barrio se desplace hasta Miralbueno tiene que ofrecer un producto único y de primera calidad. “Hay que comprar carne que no tenga nadie, buscar esa diferencia”, entiende el dueño.

Así pues, desde que abrió ha querido probar y buscar lo mejor: “El primer año gasté demasiado porque me fui a varios restaurantes de España a probar carnes de algunos de los mejores restaurantes”.

En ese estudio de mercado, vio que en Zaragoza hay muy “poca gama” y hacen falta más “carnes de importación” y “cortes más top”.

Plato de picaña y cecina. E.E.

En esta línea, el zaragozano defiende que la estrella de la carta, para él, es la picaña. “El carpaccio de picaña me parece un corte increíble, tiene un sabor y una potencia diferencial y no se puede encontrar fácil en cualquier lado”.

No obstante, Dani Martín pone en valor el trato con el cliente como su identidad. “Hemos conseguido que los empleados, la cocinera Raquel y yo interactúen con el cliente y la gente los conozca. Así la gente puede saber quién les cocina”.

Carta de D23. E.E.

Mes del chuletón

Además, durante este octubre Aragón celebra por tercer año el mes del chuletón, impulsado por Bodegas San Valero, en el que más de 100 restaurantes preparan un menú especial. En el caso de D23, se compone de un tomate selección del País Vasco, chipirón a la plancha XXL y el plato principal, la chuleta de vaca gallega con más de 50 días de maduración.

El precio es de 85 euros para dos personas con café, agua, pan y una botella de vino 8.01 de Bodegas San Valero como el maridaje perfecto a una comida muy sabrosa.