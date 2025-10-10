Adrián, el zaragozano que triunfa con sus camisetas de la Virgen del Pilar: "Hemos triplicado la venta estos días"

Como un trabajo de Fin de Máster comenzó la historia de Kahübs, una marca de ropa con personalidad que se ha hecho un hueco en el armario de los zaragozanos y que, tras seis años, sigue creciendo en la capital aragonesa y fuera de ella.

Sobre todo, en plenas Fiestas del Pilar, gracias a su producto estrella, la camiseta de la ‘Pilarica’. Sin duda, la camiseta blanca básica con un bolsillo cachirulo con la figura de la Virgen es la más buscada durante estas fechas. Hasta tal punto que, Adrián Celma y Diego Sevilla, los fundadores, aseguran haber triplicado la venta.

Igualmente, en este logro ha influido su ‘pop up’ en el centro comercial de Puerto Venecia de Zaragoza del 5 de septiembre al 11 de octubre, algo que les da una visibilidad “tremenda”.

“Estuvimos en marzo, fue la mayor apuesta económica de estos cinco años, pero la recuperamos con creces. Se dio la posibilidad de volver a estar en prepilares y Pilares. Se han vendido 200 camisetas, a nuestro nivel, en un mes y medio, es para estar muy orgullosos”, defiende Adrián. Eso sí, el zaragozano detalla que se vendió más en la semana previa.

Historia de la marca

Todas las buenas historias tienen un inicio especial. Esta también lo tuvo, porque lo que hoy en día es una marca reconocida en Zaragoza, comenzó como un proyecto de Fin de Máster centrado en calcetines.

“Estaba estudiando un Máster de Marketing y Diseño. Estaban muy de moda los calcetines estampados. A mí me gustaban diferentes, pero no tan estridentes y para mi TFM decidí hacer un calcetín con un diseño hecho por mí, bordado en un costado”, resume Adrián, que le comentó la idea a su amigo Diego y se unió a la aventura de hacer del trabajo una realidad.

Tras esa primera idea, implementó otra característica: una placa que brillaba en la oscuridad. Y de ahí surge el original nombre de la marca: “La prenda era bonita durante el día y por la noche. La fusión del adjetivo «bonito», escrito en japonés, Kawaii y hübsch en alemán, forman la palabra Kahübs”.

Poco a poco fue germinando y ambos empezaron a buscar proveedores de calidad hasta lanzar una pequeña cápsula de unos tres diseños que se fue vendiendo. Sin embargo, fueron conscientes de que producirlos era muy caro, por lo que el precio de venta debía serlo y al público le costaba.

En ese momento de reflexión, allá por 2019, Kahübs derivó a la primera camiseta, la de los Pilares. “Se nos ocurrió hacer una camiseta con un bolsillo diferente. Era discreto, bonito, elegante y ponible”, defiende el emprendedor.

Aquel artículo fue la gran explosión de la marca, “un éxito total” con ventas por Instagram y en markets: “Íbamos a todos, en un año fuimos a 26 a nivel nacional”, admite. A la vez, y sobreviviendo a la pandemia, fueron mejorando la página web, creciendo paso a paso.

Esa evolución se refleja también en sus cambios de ubicación. Tras empezar en casa de Adrián, los dos amigos tuvieron un despacho en Etopía. Cuando este se les quedó pequeño, se fueron a un local del pasaje Goya hasta que llegaron a un local a pie de calle en Duquesa Villahermosa, donde se encuentra actualmente su showroom.

Hacerse hueco

De esta forma, a pesar de los altibajos que siempre tiene emprender, Adrián y Diego pueden estar satisfechos. “En Zaragoza se nos conoce como la camiseta de la Virgen. Nos estamos haciendo un hueco dentro de toda la competencia que hay en la ropa”, celebra uno de los creadores.

Sudadera Kahübs.

Cabe destacar que en su catálogo se pueden encontrar otros modelos de camisetas con bolsillos originales, como del Real Zaragoza, con estampado étnico o incluso de corcho. “A la gente le siguen llamando la atención las camisetas, sobre todo porque creo que tenemos precios normales”, defiende.

Además, Kahübs puede ser una buena opción también para el frío, con una gran variedad de sudaderas y gorros, así como de mochilas o gorras, siempre con un toque único y de calidad.