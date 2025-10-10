Abre una conocida firma de moda en Zaragoza: una nueva tienda de Pedro del Hierro llega a la ciudad

Zaragoza sigue aumentando su oferta comercial con numerosas aperturas por toda su geografía. Estas novedades no solo se encuentran en el centro de la ciudad, sino que muchas llegan a otros barrios y centros comerciales. Por ejemplo, en GranCasa son muchas las que está habiendo últimamente, pero también Aragonia, en la zona de La Romareda, suma nuevos escaparates.

Así pues, el centro comercial de Aragonia se prepara para una nueva apertura, la de la famosa firma Pedro del Hierro, que ya tiene tres tiendas en Zaragoza, en el paseo de la Independencia, GranCasa y Puerto Venecia. De esta forma, amplía su presencia con un cuarto establecimiento.

Ha sido este jueves 9 de octubre cuando, a través de su perfil en redes sociales, Aragonia anunció la apertura de la firma que cumplió 50 años de historia el pasado 2024 y goza de un gran reconocimiento en nuestro país.

"Cuando el estilo encuentra su lugar. Muy pronto, Pedro del Hierro llega a Aragonia. Esa firma que convierte lo clásico en actual, lo elegante en natural... ahora también te espera aquí", escriben en su publicación.

Por el momento, no hay una fecha concreta de apertura, pero pronto se unirá a otras tiendas de moda como Mango, Mango Teen, Etam, Punto Blanco o AD, así como a los locales de restauración del centro comercial como Amorino, Bakery, Ginos, Frutolandia, Foster Hollywood, Santa Belinda, etc.

Pedro del Hierro

Tal y como describe Pedro del Hierro es su página web, es una firma de moda española que cuenta con una larga tradición en la alta costura de este país. Creada por el diseñador madrileño en 1974, se incorporó en exclusiva al Grupo Cortefiel, ahora Tendam, en 1989 y es propiedad del Grupo desde 1992.

“Fiel a sus valores de estilo, elegancia y calidad, combina cuidadosamente el uso del color y la delicadeza de los tejidos, con diseños exclusivos y únicos, ofreciendo al cliente un lujo asequible”, continúan.

Pedro del Hierro cuenta con una extensa red de franquicias en más de 35 países, con un continuo crecimiento que lleva a tener hoy en día alrededor de 300 puntos de venta.