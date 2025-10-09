El pueblo más pequeño de España con una catedral está en Aragón: es una joya medieval con menos de 50 habitantes

Si hablamos de los pueblos medievales más bonitos de nuestra comunidad, seguro que se te vienen ideas a la cabeza como Aínsa, Valderrobres, Albarracín o Sos del Rey Católico. Lejos de las rutas por los pueblos más turísticos de Aragón se encuentran verdaderas joyas que parecen detenidas ante el paso del tiempo.

Ejemplo de ello es Roda de Isábena, una localidad de la preciosa comarca de La Ribagorza (ubicada en el Pirineo Aragonés). Pese a contar con 44 habitantes (INE 2023), puede presumir de ser uno de los municipios con más personalidad y bonitos de Aragón.

Su aire medieval, sus calles empedradas y sus increíbles vistas son un motivo más que suficiente para justificar cualquier escapada a esta zona. Se encuentra sobre un cerro y, al aproximarse a la localidad, lo primero que llama la atención es su catedral.

Data del año 956 y otorga el honor al pueblo de ser el más pequeño de España con una catedral. Se construyó por orden de Ramón II, conde de Ribagorza. Dentro, se puede ver la cripta de San Román y las pinturas murales románicas del s. XII.

Si vas a Roda de Isábena no puede faltar la visita a la catedral, es el monumento más grande e imponente de la localidad, y por supuesto el más importante. Además también tiene la distinción de ser la catedral más antigua de Aragón.

Otros lugares de interés en Roda de Isábena

Arquitectónicamente hablando, pese a la importancia de la Catedral de San Vicente, puede visitarse otros monumentos con un claro estilo señorial como el Palacio Prioral, el cual se encuentra justo detrás de la catedral, y los restos del Castillo Medieval.

El Molino de Aceite es otro de los vestigios más reseñables del pueblo. Data del s. XVIII y es un testigo de la vida rural y de las tradiciones de aquella época.

Asimismo, no puede faltar una ruta por los puentes medievales y disfrutar de las vistas de los mismos, acompañándola de una visita exprés al museo de ‘La era de Vicen’ donde se pueden ver maquetas de barcos y exposiciones sobre tierra, mar y aire.

Qué hacer en Roda de Isábena

Después de dar un paseo y visitar estos monumentos, no puede faltar una parada para ‘recargar energías’. La mejor opción para comer es la Hospedería.

Comer allí es toda una experiencia, ya que se encuentra en la Plaza de la Catedral, en lo que era una antigua abadía. Su salón es de piedra, está cubierto con arcos de bóveda y decorado con cuadros y candelabros que visten la pared, sumergiendo al comensal en una película ambientada en la Edad Media.

Tiene un 4,9 de valoración, aparece recomendada en la Guía Repsol y el precio de su menú es de 25 euros. También es alojamiento, pudiendo conseguir habitaciones individuales en temporada baja por unos 60 euros aproximadamente.

Hospedería Roda de Isábena Google My Business

Cómo llegar a Roda de Isábena

Se encuentra a tan solo dos horas en coche desde Zaragoza, dirección A-23 hasta Huesca para tomar luego la A-22 dirección Barbastro. Una vez allí, habrá que tomar la N-240 para llegar a la localidad.