Una famosa cafetería de Zaragoza abre su primer local en Navarra: "Es el comienzo de algo muy bonito"

Una de las cafeterías con más reconocimiento de Zaragoza amplía sus horizontes fuera de las fronteras aragonesas. Se trata de la cafetería Olé, que cuenta con dos locales en la zona centro de la ciudad, una en la plaza San Sebastián y otra en la calle Jerónimo Zurita.

Sin duda, Olé es uno de los rincones favoritos de muchos vecinos y este éxito en Zaragoza ha permitido que la marca que nació en el 2015 se expanda más allá. Así pues, próximamente abrirá un nuevo local en Navarra, concretamente en Tudela.

“¡Notición con aroma a café! ¡Abrimos nueva cafetería OLÉ en Tudela esta primavera!”, anunció este miércoles la cafetería a través de su perfil de Instagram.

“Estamos felices de seguir creciendo y llevar nuestros momentos Olé a más rincones. Gracias a todos los tudelanos (y mañicos vecinos) por el cariño desde el minuto uno. Nos morimos de ganas de compartir con vosotros cafés, risas y ratitos que sepan a hogar. Esto no es solo una próxima apertura… ¡es el comienzo de algo muy bonito!”, continúan en su publicación.

Además, según publica el Diario de Navarra, la cafetería tomará el relevo de un centenario bar de Tudela, el Bar Aragón, que cerró a finales de 2024, tras 100 años de vida.

Así pues, la filosofía y esencia de Olé se podrá disfrutar en unos meses en un nuevo destino, donde esperan conquistar también a los residentes con la misma oferta y un ambiente agradable y tranquilo.

Si por algo se caracteriza Olé es por ser una buena opción para cualquier momento del día. Su carta cumple con todos los deseos de los clientes, desde el café de la mañana hasta el almuerzo o la cena, incluso con un menú del día saludable y asequible. Tampoco falta la carta de meriendas con café de especialidad, tortitas, tartas caseras o sándwiches, ensaladas, hamburguesas y raciones para la cena.

Además, Olé presenta la opción de contratar un catering con ellos. Por ejemplo, cuentan con unos packs fijos de picoteo con smoothies, sándwiches, bocaditos, tablas de jamón, de queso con frutos secos, etc. Para ello, es necesario pedirlo con 24 horas de antelación.

Por otro lado, cabe mencionar que Olé abrió su tercer local en Zaragoza el pasado mes de abril. Se ubicaba en el barrio de la Almozara, en la avenida Pablo Gargallo. Sin embargo, actualmente el establecimiento está cerrado de manera permanente.