Gonzalo, camionero, prueba este mítico restaurante de carretera y no da crédito: "Me pedí dos menús"

Dicen que para saber dónde se come bien basta con fijarse en los camiones aparcados frente al restaurante. Y ese fue precisamente el punto de partida de Gonzalo (@gondasann en Instagram), un camionero que decidió comprobar si uno de los establecimientos más conocidos de Zaragoza, el restaurante Rausan, merecía tanta fama como dicen.

El restaurante, situado en las inmediaciones de Alfajarín, es una parada obligatoria en la N-II, a apenas unos minutos de la capital aragonesa. Con más de 10.000 reseñas y una valoración de 4 estrellas, el Rausan se ha convertido prácticamente en un emblema por camioneros y conductores de toda España.

No es para menos, su menú es económico y abundante y su servicio no para en las 24 horas del día, teniendo como horas punta la del almuerzo y la de la comida.

La experiencia de Gonzalo

La curiosidad de Gonzalo sobre el Rausan era tan grande que decidió probarlo por todo lo alto: “Debido a la expectación de este restaurante, decidí pedirme dos menús”, comentaba.

El menú diario de Rausan incluye primero, segundo y postre. Sin embargo, no contento con eso, Gonzalo comenzó su particular cata con unos macarrones, a los que dio una nota de 7,5 sobre 10: “Tenía una salsa de tomate casera que estaba muy buena”.

Lo mejor todavía estaba por venir. El otro primer plato fueron unas alubias con morcilla y chorizo, que le parecieron excepcionales: “Muy bien integrados. Nota 9 sobre 10”.

De segundo, el camionero optó por unas albóndigas a la riojana y un churrasco de ternera. A simple vista, el churrasco prometía: “La verdad que el churrasco tenía muy buena pinta. Pero cuando lo probé me decepcionó un poco. La carne estaba un pelín dura y el sabor no fue como esperaba. Nota 6 sobre 10”.

En cambio, las albóndigas sí cumplieron con creces: “Con una textura perfecta y una salsa muy rica. Nota 8 y medio sobre 10”.

El punto final lo pusieron los postres. Gonzalo pidió tarta de almendras y natillas. La experiencia, sin embargo, no fue tan dulce como esperaba: “Sinceramente, de las natillas no tengo mucho que decir. Para mi gusto fueron un poco empalagosas. Un 5 sobre 10. La tarta de almendras no es la mejor que he probado, pero bueno cumplía. Nota 6,8 sobre 10”.

La cuenta final ascendió a 33 euros, es decir, 16,50 por menú, un precio más que razonable teniendo en cuenta la cantidad servida y la fama del lugar. “¿Os parece caro?”, preguntaba Gonzalo a sus seguidores al final del vídeo.

Rausan no solo ofrece menú del día, también dispone de cafetería abierta las 24 horas y un hotel de dos estrellas. Aunque la valoración de Gonzalo fue moderada (un 7 sobre 10 en conjunto), el restaurante sigue siendo un referente en la red de carreteras aragonesas, brillando con nombre propio gracias al boca a boca y a las miles de reseñas que acumula en Internet.