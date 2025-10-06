El pueblo mágico de Zaragoza ideal para visitar este otoño: tiene seis iglesias y un castillo medieval

Pese a no estar ni en el top cinco de las comunidades más visitadas de España, Aragón tiene encantos y lugares que se podrían considerar ‘mágicos’. Pueblos acogedores, de calles empedradas y resguardados bajo las faldas de castillos e iglesias centenarias.

Más allá de las tres encantadoras capitales aragonesas, el verdadero secreto está en alejarse del bullicio urbano y descubrir las joyas que las rodean.

En toda España, 130 localidades integran el ranking de “Los Pueblos Mágicos”, una iniciativa del Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales (IDL), la cual a través de la web pueblosmagicos.es busca destacar sus recursos y fomentar el turismo en estas pequeñas joyas.

Entre esta larga lista de localidades ‘mágicas’ de la España rural destaca Uncastillo, un municipio perteneciente a Zaragoza, en la frontera con Navarra, que pertenece a la comarca de las Cinco Villas.

Este encantador pueblo, situado a 662 metros de altitud en un valle entre los ríos Riguel y Cadenas, ofrece una estampa preciosa. A los pies de las ruinas de un antiguo castillo, su silueta al acercarse al pueblo es una de las vistas más bellas de la zona, sobre todo en otoño.

Qué ver en Uncastillo

La plataforma pueblosmagicos.es ha destacado sobre todo ocho lugares de interés para todo primerizo en Uncastillo. Si tienes intención de visitarlo, estos son los elementos que no pueden faltar en la visita:

Fortaleza de Uncastillo : también llamado el Castillo de la Peña de Ayllón, es el alma de Uncastillo, además de ser el motivo de su nombre. Desde la Torre del Homenaje, las vistas son espectaculares, y su museo permite empaparse de la historia del lugar.

La Ciudad Romana de Los Bañales : A solo 15 kilómetros del pueblo, este yacimiento sorprende por su buen estado de conservación. Es especialmente importante por su sistema hidráulico, dotado de unas increíbles termas y de un acueducto que trasportaba el agua a la ciudad.

Judería: es un barrio donde predominan las calles estrechas y empedradas llenas de arcos y portales. Entre ellas, se conservan los restos de la sinagoga del siglo XIII, testigo silencioso de una convivencia que marcó la identidad del pueblo.

Lonja Medieval : Este edificio del siglo XIII fue hospital antes que mercado, y está unido a la antigua iglesia de San Miguel (convertida en salón de congresos).

El Palacio de Martín el Humano : Su aspecto imponente, con muros gruesos y forma rectangular, habla de reyes y caballeros. Está muy vinculado a la figura del rey Ramiro I.

El Pozo de Hielo : Esta estructura circular de piedra, restaurada en 1997, servía para almacenar hielo en tiempos en que no existían frigoríficos. Hoy, transformada en el Museo del Frío, conserva la memoria de las costumbres rurales.

Ayuntamiento : Situado en pleno centro de la localidad, preside la plaza principal. Data del s. XVI y tiene un claro estilo italiano.

Iglesias de Uncastillo: no todos los pueblos pueden presumir de albergar hasta seis iglesias románicas. Cada una con su encanto e historia particular, sin embargo destacan tres: Santa María la Mayor, San Martín de Tours y San Felices.

Después de un recorrido por estas joyas patrimoniales de Uncastillo, hacer un ‘parón’ para comer debería ser obligatorio. Entre los restaurantes mejor valorados del municipio destacan el ‘Bar de Mau’, con más de 400 reseñas, y ‘El Secreto’, con más de 370.

Además, está a menos de una hora y media de Zaragoza, rumbo la A-1102, lo que lo convierte en un destino muy asequible para una escapada exprés.