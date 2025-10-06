Un cura dj revoluciona el comienzo de las Fiestas de Pilar en Zaragoza: "Esto no se ve todos los días"

Con alzacuellos, vestido con camisa negra y vaqueros, y sin saber la polémica que generó en la ciudad, el cura dj arrancó el programa cultural de las Fiestas del Pilar el pasado viernes 3 de octubre.

Su actuación ha sido la más controvertida y sonada de este comienzo de fiestas, no obstante, lo que miles de zaragozanos vivieron en la plaza sigue haciéndose viral en redes.

El Padre Guilherme, conocido como el cura dj, protagonizó el 3 de octubre uno de los actos más comentados de las vísperas del Pilar.

Sacerdote portugués y apasionado de la música electrónica, Guilherme se ha hecho famoso por mezclar bases techno con cantos sacros y mensajes de esperanza. Su llegada a la capital aragonesa fue duramente criticada por estar enmarcada en el proyecto de Vox de Zaragoza 'ciudad por la vida'.

El concierto reunió a unas 20.000 personas frente a la basílica. El espectáculo sorprendió por su potencia visual y sonora: luces sincronizadas con proyecciones de símbolos religiosos, temas clásicos como el Aleluya de Händel mezclados con electrónica, y hasta guiños locales como Somos de Labordeta.

Guilherme, con su alzacuellos y vaqueros, transmitió energía y cercanía, convirtiendo la plaza en una pista de baile donde se mezclaban familias, jóvenes, mayores y más de un curioso que no se lo quiso perder "ver a un cura pinchando no se ve todos los días", reconocía un joven zaragozano.

Horas antes, el sacerdote había participado en un encuentro con jóvenes en el Auditorio de Zaragoza. El acto, sin embargo, no tuvo el éxito esperado: de los miles de inscritos, apenas acudieron unas 400 personas.

Algunos hablaron de un posible “boicot” y otros lo interpretaron como falta de interés de los jóvenes o que no querían apoyar un "evento antiabortista". De todas formas, ese contraste entre la poca asistencia al auditorio, cuando las entradas estaban agotadas, y el lleno en la plaza marca el 'debate de terraza' actual.

La cita no estuvo exenta de polémica política por ser un evento municipal incluido en un acuerdo con Vox, lo que despertó críticas de parte de la oposición, que denunció la mezcla de religión y administración pública. Aun así, el Ayuntamiento defendió la iniciativa como un acto cultural abierto y simbólico, sin carácter confesional estricto.

En conjunto, el concierto del cura dj fue un experimento arriesgado pero exitoso en lo visual y emocional. Logró llenar la plaza, generar conversación y, al menos por una noche, unir lo sagrado con lo festivo sin que uno anulase al otro.

Quedan interrogantes sobre la sostenibilidad de este tipo de propuestas, pero pocos dudan de que, a pesar de la polémica, el Padre Guilherme dejó su huella en Zaragoza e hizo disfrutar a los mañicos. Ahora, además, a través de sus redes con casi 2 millones de seguidores, su video pinchando en el Pilar cuenta con más de 20.000 visualizaciones y cientos de comentarios, lo que supone una gran visibilidad de la ciudad.