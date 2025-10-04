La Foodtruck más irresistible de estas Fiestas del Pilar en Zaragoza: "Sorteamos un viaje a Nueva York, no lo hace nadie"

Este sábado 4 de octubre Zaragoza estallará oficialmente en las Fiestas del Pilar 2025 con la lectura del pregón de Paula Ortiz, Javier Macipe y Pilar Palomero. Sin embargo, ya hay actos y actividades para disfrutar en Zaragoza. Desde este jueves, la ribera del río Ebro, en el paseo Echegaray, alberga las habituales Foodtrucks, que cada día visitan miles de zaragozanos.

Y es que la oferta de estas es irresistible. Comida, bebida, música y ambiente festivo son los ingredientes necesarios para pasar un día o una noche mágicas.

La variedad de camiones entre los que elegir es enorme y a veces cuesta decidir. En ocasiones la decisión depende del olor, la vista o la cantidad de gente que haya en la fila para pedir. Pero también hay otros alicientes importantes. Por ejemplo, así lo hace Carniceros Viajeros.

La Foodtruck de la famosa empresa cárnica sortea durante estas Fiestas del Pilar un viaje a Nueva York para dos personas, valorado en 2.500 euros, para quienes se coman una hamburguesa allí. La ciudad inspiró la experiencia de Carniceros Viajeros, por lo que no podía haber mejor destino.

“Es una cosa que no hace nadie. Si te comes 100, te revientas, pero tienes más posibilidades”, señala David Gómez, de Carniceros Viajeros.

Además de este sorteo, cuentan con un 2x1 al mediodía. “Tampoco tiene nadie esto, yo miro por todos. Soy el Robin Hood”, bromea.

Desde los barrios más recónditos de New York llega el legendario Abuelo Paco Jones. Un cocinero callejero con mil historias y un sabor único que ahora se une a Carniceros Viajeros para traer la mejor carne en ruta y lo hace estrenando una nueva hamburguesa viajera que solo se podrá disfrutar durante las Fiestas del Pilar.

La hamburguesa lleva pan brioche artesanal, burger 180 gramos de vaca premium, queso cheddar fundido, bacon crujiente, pulled pork de carrillera de cerdo a baja temperatura, patata paja crujiente, sal de huevo frito y salsa de trufa de Aragón.

Estación del Norte

Por otro lado, Carniceros Viajeros deja también su seña en las nuevas Foodtrucks de la Estación del Norte, un espacio gastronómico y musical. “Es la primera vez que se monta, ganamos nosotros la licitación. Van cuatro Foodtrucks y una barra”, explica David Gómez.

Espacio gastronómico Estación del Norte.

Para la oferta gastronómica, las cuatro Foodtrucks seleccionadas son el Estrella Michelín Can Cook, Madison Burger, campeón de la última Champions Burger, Barriga, gestionada por Carniceros Viajeros con un bocadillo de albóndigas caseras, y G77, con ganadería propia.

Más allá de la comida, Gómez alaba el ambiente, donde habrá conciertos gratuitos, un escenario con programación variada y luces y césped artificial para hacer más “guapo” el espacio donde habrá grandes conciertos como el Alba Reche.