Un mítico bar del centro de Zaragoza sorprende estas Fiestas del Pilar con un manto hecho con torreznos

Las Fiestas del Pilar están a la vuelta de la esquina y toda ciudad se prepara para vivir sus días grandes. Entre ellos, los bares y restaurantes, para quienes son días de mucho trabajo, pero también de sorpresas e ilusión.

Con motivo de las fiestas, el mítico bar El Picadillo, situado en pleno casco histórico de Zaragoza (calle Manifestación, 13), dará comienzo a las fiestas con un gesto muy especial: un manto simbólico hecho con torreznos, su producto estrella. Podrá contemplarse en el interior del establecimiento desde la tarde del viernes 3 de octubre y permanecerá visible durante todas las fiestas.

La propuesta nace del vínculo del local con su tradición gastronómica. Cada semana se fríen más de 50 kilos de torreznos en El Picadillo y, en las Fiestas del Pilar, esa cifra se multiplica. En un año, el bar supera las dos toneladas. La idea es que el torrezno, emblema de la casa, se convierta también en un símbolo de tradición y solidaridad.

Además, la iniciativa tiene un claro componente solidario: la misma cantidad de torreznos empleados en el manto se transformará en alimentos básicos destinados al Banco de Alimentos de Zaragoza. De esta manera, El Picadillo une gastronomía, tradición y compromiso social en la semana grande de la ciudad.

Con más de 40 años de historia y ahora bajo una gerencia renovada con Jorge, Guillermo y Joaquín, El Picadillo mantiene la esencia que lo ha convertido en un referente de la hostelería zaragozana. A su oferta clásica se suman nuevas propuestas, como “La cuchara del Picadillo”, un menú del mediodía con entrante, principal, bebida y café por 13,90 euros.

Durante las Fiestas del Pilar, las primeras de los nuevos propietarios que cogieron el relevo de Paco Sánchez en enero de 2025, la esencia de El Picadillo estará, como siempre, en sus torreznos.

Torreznos de El Picadillo.

El Picadillo

La historia del bar El Picadillo en Zaragoza se remonta a 1985. Desde que abrió aquel verano, la marca se ha ido haciendo un hueco en el corazón de zaragozanos y turistas desde su esquina en la calle de la Manifestación. Sin embargo, a finales del 2024 se terminó una etapa: Paco Sánchez se jubiló y dijo adiós a su hogar con tristeza y nostalgia, pero lleno de buenos recuerdos.

Pero, como suele decirse, donde se cierra una puerta, se abren otras nuevas. Así pues, El Picadillo sigue muy vivo en el centro de Zaragoza gracias a tres jóvenes; Jorge, Guillermo y Joaquín.

Con mucha ilusión, los tres emprendieron esta nueva etapa, en la que la esencia especial de este lugar se mantiene intacta.