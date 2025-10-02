Ana, Nico y Lolo abren una nueva cafetería de especialidad en Zaragoza: "La gente nos pedía abrir en el centro"

La familia de la exitosa pastelería La mar de dulce sigue creciendo en Zaragoza para endulzar cada rincón de la ciudad. Este negocio nació en el año 2007, de la mano de los padres de Ana y Nico, actuales propietarios, pero lo que en ese entonces no imaginaban es que, casi 20 años después, La mar de dulce sería referente y contaría con dos tiendas en la capital aragonesa, además de dos cafeterías ligadas a su marca.

El trabajo bien hecho, y con pasión, da sus frutos, y ellos son un gran ejemplo. Así pues, el pasado mes de marzo, estos hermanos decidieron dar un paso más y abrir su primera cafetería, Fika, ubicada en Rosales del Canal. Meses después, el negocio sigue expandiéndose y ahora, nace Fika & Go, una cafetería de especialidad con café para llevar en el centro de Zaragoza.

Sin embargo, en este nuevo proyecto Ana y Nico no estarán solos, sino que se refuerzan con el talento, el conocimiento y la ambición de su socio Lolo, que es barista en Fika.

“Teníamos la idea de abrir algo en el centro. Dio la casualidad de que encontramos este pequeño local y vimos la oportunidad. No tiene obrador propio porque no tiene espacio y está pensando para traer la repostería de La mar de dulce y ofrecer café de especialidad”, explica Ana con mucha emoción.

Con solo una mesa alta, la cafetería es exclusivamente para llevar, algo en lo que los propietarios ven cierto “riesgo”: “En las grandes ciudades hay muchos locales de take away. Aquí no tanto. Vamos a ver cómo funciona y cómo lo aceptan los zaragozanos”.

Cruasanes rellenos.

No obstante, Ana reconoce que tienen grandes expectativas al ser un producto de calidad y diferente a lo que hay en la zona. También gracias a estar “cerca del Pilar”. Igualmente, cuentan con la ventaja de tener ya un nombre en Zaragoza, además de miles de seguidores en redes sociales.

“Vemos que la gente tiene muchas ganas, sobre todo aquellos a los que les va mal acercarse hasta Rosales del Canal. Tienen ganas de que abramos tan cerca del centro, nos lo pedían”, añade una de las socias.

Fika & Go, en la calle de Santiago, 4, abrirá sus puertas este jueves 2 de octubre a partir de las 17.00, con una inauguración con café gratis para degustar. A partir del viernes, el horario será ya el habitual, de 10.00 a 22.00 y esperan “aprovechar la época fuerte de las Fiestas del Pilar”.

Café de especialidad y bollería

En cuanto a la oferta de Fika&Go, Ana señala que en el nuevo espacio se podrá encontrar un café de especialidad de calidad y una gran variedad de bollería, principalmente traída desde el obrador de su pastelería, uniendo en la cafetería lo mejor de Fika y La mar de dulce.

En Fika&Go preparan cosas especiales para las Fiestas del Pilar.

“Vamos a sacar cosas diferentes y nuevas que no tenemos hasta ahora, galletas, pastas, cruasanes rellenos, delicroi y versiones más especiales por el Pilar”.