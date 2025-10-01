Un vecino visita el parque más bonito y salvaje de Zaragoza y no se corta: "El viaje en tren una bazofia"

Pocos saben que a 20 minutos del centro de Zaragoza se encuentra un parque protegido rodeado de naturaleza. Es el Galacho de Juslibol, un rincón verde y salvaje perfecto para una excursión sin necesidad de salir de la ciudad.

El Galacho de Juslibol se hizo famoso durante la pandemia. Muchos zaragozanos al no poder salir de la ciudad, buscaron lugares naturales en los que poder respirar aire puro, y este parque es perfecto.

El Galacho se creó tras una gran riada del río Ebro en 1961, que cambió radicalmente su recorrido y abandonó uno de sus meandros, formando este espacio único y protegido que hoy pertenece a la Red Natura 2000.

El parque está en el barrio del mismo nombre, y el entorno da la sensación de estar muy lejos de la ciudad, en plena naturaleza. Para llegar se puede ir en tranvía aunque habrá que andar un poco. El autobús (línea 43) deja mucho más cerca. Y el tren que se habilita durante varios meses al año, también resulta muy cómodo.

Se trata de un trenecito (El Carrizal) que sale desde el centro comercial Gran Casa del Actur y lleva hasta el parque de el Galacho. El precio del billete para adultos es de 3,50 euros de ida y vuelta. Solo ida o solo vuelta, cuesta 2,00 euros. En este enlace hay más información.

Galachos de Juslibol. Ayuntamiento de Zaragoza

Un paseo en tren y pasar el día en un parque tan bonito y agradable resulta un plan perfecto. Sin embargo, a un vecino que acudió a la zona hace unos años no le pareció nada especial: "No es nada del otro mundo, está bien para pasar un día tranquilo pero nada más. Las aves son complicadas de ver y el viaje en tren una bazofia", sentencia un zaragozano.

No obstante, hay muchas otras experiencias positivas: "Para el que no lo conozca es un sitio que merece mucho la pena. Yo suelo pasar mucho por aquí ya que es una ruta preciosa para ir en bicicleta o al que le guste correr también es perfecta", afirma un usuario en TripAdvisor.



Las opiniones y reseñas de internet son en su gran mayoría en este tono. "Entorno súper agradable

cerquisima de Zaragoza. Hemos ido en tren, lo que lo hace una excursión muy divertida. El personal del centro de visitantes amabilísimo", comenta Asun.

En el parque hay caminos ideales para pasear, senderos "selváticos" y la posibilidad de subir más de 100 escalones hasta el escarpe de yeso, desde donde se obtiene una panorámica excepcional de Zaragoza y el entorno natural.

Galacho de Juslibol (Zaragoza) ICOG

En el Galacho de Juslibol existe también un conjunto de lagunas, resultado de una extracción de gravas realizada en los años 70. Tanto ellas como el Galacho están conectadas con el Ebro y su nivel de agua depende del caudal que circula por el río, que es quien mantiene vivo este espacio natural.

En la zona, está el Centro de Visitantes. Allí se organizan actividades divulgativas dirigidas a niños y adultos que ayudan a conocer más a fondo la flora y la fauna de este entorno medioambiental protegido.