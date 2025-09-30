Una conocida panadería en España abre en el centro de Zaragoza: "Nuestro objetivo es expandirnos aquí"

Los vecinos de Zaragoza están de celebración. El mítico local en el que se ubicaba la mítica tienda de dulces El Edén vuelve a tener vida. Tras un tiempo desde su cierre, el establecimiento de la calle Hernán Cortés, abre sus puertas como panadería.

En concreto, se trata de una franquicia de la cadena Levaduramadre, una panadería artesana con 150 tiendas por toda España. A pesar de su expansión por muchas ciudades del país y su creciente popularidad, es la primera que abre en Zaragoza, donde, como confesó su socio Víctor a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, también tiene el objetivo de expandirse.

Sin embargo, el primer paso para crecer en la capital de Aragón comienza este martes 30 de septiembre, con la apertura de la primera tienda en el centro de la ciudad. El local, muy querido por los vecinos de la zona, ya está listo para recibir a sus primeros clientes en un espacio cálido y agradable con el tono madera como protagonista.

Además, el entorno, el de la Puerta del Carmen y el paseo María Agustín, se está renovando y creciendo en los últimos meses. Y es que últimamente han abierto numerosos negocios, como la panadería-cafetería Granier, justo enfrente de Levaduramadre, en paseo María Agustín, 1.

También se han incorporado a la escena comercial Primaprix o la hamburguesería Juanchos y Evangelcake el pasado año.

Fachada exterior de la nueva panadería. E.E.

Ahora es el turno de Levaduramadre, una cadena que creó hace más de una década Moncho López y que se describe como una panadería “que obra desde el respeto y el culto a las materias primas”. Con mimo y el cuidado por lo artesano, han cosechado su indudable éxito.

En ciudades como Madrid cuenta ya con una veintena de tiendas, mientras que en Sevilla o Gijón abrió recientemente su segundo local y entró por primera vez en Cáceres.

Pan, repostería y catering

En Levaduramadre, sin renunciar a la calidad, ofrecen una enorme variedad de productos. Desde barras y pan, a repostería, tartas, opciones saladas y apartado de cafetería. Además de un servicio de catering.

Barras de rústica, gallega, deluxe, con semillas, pan con aceitunas, cebolla, mollete, hogazas; dulces como mini berlinas, panckaes, cookies, banana bread, muffins, brownie, bollería francesa como croissants y napolitanas; también tartas, que se pueden solicitar por encargo. No falta el apartado para los amantes de lo salado, con empanadas, quiches, calzone o pizzas.

También hay un servicio de catering especializado en panadería artesanal, croissants, empanadas, hogazas y mucho más. Desde desayunos hasta brunches y comidas, una amplia variedad de opciones para satisfacer todos los gustos y ocasiones (reuniones de trabajo, eventos de empresa, eventos mediáticos).

Entre las opciones, en la página web de Levaduramadre aparecen las siguientes: un pack 'healthy lovers' para 6 personas por 39,95 euros; desayuno/merienda extraordinario dulce para 6 por 42,50 euros, una comida para 6 por 83,45 euros o un brunch levaduralover por 61,65 euros.